Come contattare servizio clienti PosteMobile

Per contattare il Servizio Clienti di PosteMobile ci sono diverse opzioni. L’operatore, uno dei principali punti di riferimento del mercato di telefonia mobile in Italia, infatti, mette a disposizione dei suoi utenti un numero di telefono oltre a vari canali “digitali” utilizzabili per le richieste di supporto. È possibile, inoltre, richiedere assistenza “di persona”. Ricordiamo che PosteMobile è il principale operatore virtuale italiano.

Vediamo come contattare il Servizio Clienti di PosteMobile.

Assistenza telefonica

Per contattare il Servizio Clienti di PosteMobile via telefono è possibile fare riferimento al numero 160. L’assistenza tecnica, commerciale e amministrativa è disponibile tutti i giorni, dalle 7 alle 24. Questo numero può essere utilizzato anche per ottenere assistenza relativa ai servizi PosteCasa.

Per chi chiama dall’estero, invece, è possibile utilizzare il numero +39 371.1000.160 (la chiamata è gratuita da tutti i Paesi UE e dell’Area Economica Europea; per le chiamate dai Paesi al di fuori di queste aree, invece, è prevista una tariffazione a consumo). Chiamando l’assistenza è possibile anche provare a recuperare il PIN della SIM PosteMobile.

Da notare che l’operatore mette a disposizione anche il numero 40 12 12. Si tratta di un numero che consente l’accesso via telefono all’Area Self, un servizio utile per ottenere varie informazioni sulla propria offerta. Questo servizio è attivo 24 ore al giorno.

Per i clienti business di PosteMobile, invece, è possibile chiamare il numero 800 800 160 oppure, dall’estero, il numero +39 92 82443344. In questo caso, l’assistenza è disponibile tutti i giorni, dalle 8 alle 20 (per assistenza commerciale e amministrativa) oppure dalle 7 alle 24 (per assistenza tecnica). Il supporto telefonico è sempre disponibile in caso di furto o smarrimento della SIM.

Assistenza via Internet

Il Servizio Clienti PosteMobile è disponibile anche via Internet, tramite la web chat accessibile dal sito web ufficiale, postemobile.it, oppure tramite i canali social e, in particolare, la pagina Facebook dell’operatore (facilmente riconoscibile grazie alla spunta blu).

Ci sono anche una serie di indirizzi di posta elettronica da utilizzare per eventuali comunicazioni:

info@postemobile.it

postemobilecasa@postemobile.it (per offerte di rete fissa con il brand PosteMobile)

assistenzaclientifibra@postepay.it (per l’offerta fibra con il brand PosteCasa)

clientibusiness@postemobile.it

Da tenere in considerazione anche la PEC assistenzapostemobile@pec.posteitaliane.it. Le caselle di posta elettronica e la PEC possono essere utilizzate per richieste di supporto o per l’invio di documenti.

Assistenza in Ufficio Postale

I clienti PosteMobile possono sempre recarsi in un Ufficio Postale per richiedere supporto diretto a uno degli addetti disponibili allo sportello. Si tratta di un sistema poco immediato ma comunque utile, soprattutto agli utenti più anziani che potrebbero avere qualche difficoltà nell’utilizzo di altri canali di contatto per il Servizio Clienti.

Inviare un reclamo a PosteMobile

Per inviare un reclamo a PosteMobile è possibile: