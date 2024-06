Pride Month 2024, nuovi serie e film LGBTQ+ da vedere a giugno

Giugno 2024 è il mese del Pride: per celebrarlo ci sono anche queste serie tv e film a tema LGBTQ+ usciti di recente in streaming

Giugno è il mese del Pride, una gioiosa ricorrenza internazionale per celebrare l’importanza dei diritti LGBTQIA+. Negli ultimi anni la rappresentazione del mondo queer nei film e nelle serie tv mainstream è andata aumentando, come dimostrano tra gli altri Heartstopper, Euphoria e il film Rosso, bianco e sangue blu. Sono sempre di più i personaggi apertamente gay o bisessuali che vengono raccontati nella loro quotidianità personale e relazione: una banalità, forse, ma che fino a qualche tempo al cinema e il tv riguardava quasi esclusivamente i personaggi etero. Dunque, quali sono le serie tv e i film usciti quest’anno da recuperare in occasione del Pride Month 2024? Ecco qualche suggerimento.

La seconda stagione di Prisma

Il 6 giugno su Prime Video è uscita l’attesa seconda stagione di Prima, serie young adult di Ludovico Bessegato che racconta le vicissitudini di un gruppo di ragazzi di Latina mentre affrontano amori, desideri e la scoperta della propria identità e sessualità. Prodotta da Maddalena e Rosario Rinaldo per Cross Productions, in collaborazione con Prime Video, la seconda stagione torna ad approfondire le coinvolgenti storie dei gemelli Andrea e Marco (entrambi interpretati da Mattia Carrano) insieme agli amici Daniele, Nina e Carola, con un focus particolare sul tema del revenge porn.

Maschile Plurale, sequel di Maschile Singolare

Sempre su Prime Video, il 20 giugno esce Maschile Plurale, sequel di Maschile singolare. Co-scritto e diretto da Alessandro Guida, il film è prodotto da Fabula Pictures e Rufus Film in collaborazione con Prime Video con il contributo del Ministero della Cultura. La trama inizia tre anni dopo la morte di Denis, quando Antonio e Luca si incontrano di nuovo.

Antonio è diventato un pasticciere di successo molto dedito al lavoro, ma la cui vita sentimentale stenta a decollare. Luca invece ha conosciuto Tancredi, un operatore di una casa-famiglia per giovani LGBTQ+ che lo ha aiutato a superare una fase di crisi della sua vita. Antonio capisce subito di provare qualcosa di importante per Luca e gli propone di rilevare insieme un forno: un’avventura professionale che, però, per Antonio cela lo scopo segreto di provare a riconquistare il ragazzo, sabotando la sua relazione.

Becoming Karl Lagerfeld

Nel 1972 Karl Lagerfeld (interpretato da Daniel Brühl) è uno stilista di prêt-à-porter trentottenne sconosciuto al grande pubblico. Quando si innamora del sensuale e ambizioso dandy Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), Karl osa sfidare l’amico-nemico Yves Saint Laurent (Arnaud Valois) per tentare la scalata verso i vertici dell’impero della moda.

È questa la trama della serie tv Becoming Karl Lagerfeld, uscita il 7 giugno su Disney+. Ambientata tra Parigi, Monaco e Roma negli anni Settanta, è il racconto della nascita di una vera e propria icona della moda. La storia è basata sul libro Kaiser Karl di Raphaëlle Bacqué.

Estranei

Su Disney+ è da poco disponibile anche Estranei, film diretto da Andrew Haigh e liberamente tratta dal romanzo omonimo di Taichi Yamada. In questa delicata pellicola Adam (interpretato da Andrew Scott) è uno sceneggiatore gay di quarant’anni che viene in qualche modo trasportato nella sua casa di infanzia, dove stringe un legame con il misterioso vicino di casa di nome Harry (Paul Mescal).

La vita che volevi

Su Netflix c’è un’intera sezione di titoli a tema Pride Month, tra cui anche il recente La vita che volevi. In questa serie tv di Ivan Cotroneo del 2024 la protagonista, interpretata da Vittoria Schisano, è Gloria, una donna AMAB (Assigned Male At Birth) molto lontana dagli stereotipi con cui sono sempre state rappresentate sullo schermo le donne transgender. Gloria vive una vita felice e serena con il suo compagno e facendo un lavoro che ama, ma una vecchia conoscenza degli anni dell’università la costringe a fare i conti con il passato e, in qualche modo, anche con un futuro che non aveva mai osato immaginare.