Il Prime Day 2023, l’evento estivo di Amazon dedicato alle offerte speciali, è ufficialmente cominciato. Dalle ore 00:01 di oggi (11 luglio) e fino alle ore 23:59 di domani (12 luglio) sul sito di e-commerce troviamo migliaia di offerte su qualsiasi tipologia di prodotto. In questo articolo ci concentreremo sui dispositivi tech (smartphone, smart TV, smartphone, computer, cuffie Bluetooth, dispositivi per la smart home) e sugli elettrodomestici per la casa. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le offerte migliori con sconti che portano il prezzo al minimo storico. Per ogni categoria di prodotto trovate un elenco puntato con le migliori promo attive: basta cliccare sul link per atterrare sulla pagina su Amazon. Inoltre, trovate anche un breve testo introduttivo dove approfondire le caratteristiche di alcuni dispositivi.

Oltre alle offerte sui vari dispositivi, in questo Amazon Prime Day 2023 sono disponibili anche promo esclusive sui migliori servizi Amazon, a partire da Audible, la piattaforma dove trovare tantissimi podcast e audiolibri, alcuni dei quali anche in esclusiva. Insomma, un Prime Day veramente ricco dove poter trovare veramente di tutto.

Tutte le offerte presenti in questo articolo sono riservate agli utenti Prime: se ancora non siete iscritti potete farlo ora approfittando del periodo gratuito di trenta giorni, senza nessun obbligo di rinnovo (potete disdire in qualsiasi momento). Per iscrivervi gratis ad Amazon Prime, basta cliccare qui.

Amazon Prime Day 2023: cosa è, come funziona e quali sono i vantaggi

Il Prime Day è un evento promozionale che si tiene solitamente due volte l’anno: in estate e in autunno. Per il 2023, l’Amazon Prime Day si svolge dalle ore 00:00 dell’11 luglio alle ore 23:59 del 12 luglio. In questi due giorni troviamo migliaia di offerte su tantissime categorie di prodotto: bisogna solamente essere bravi nell’essere veloci nell’approfittarne. Oltre alle offerte che saranno attive nei due giorni, ci saranno anche delle offerte flash che Amazon lancerà a orari precisi. Noi le seguiremo in diretta sul nostro Canale Telegram dedicato alle offerte: per iscrivervi gratuitamente basta cliccare qui.

Come si può intuire dal nome dell’evento, le promo sono riservate agli utenti iscritti ad Amazon Prime. Se ancora non lo siete, potete sfruttare il periodo di prova gratuito di trenta giorni cliccando su questo link. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e potete disdire in qualsiasi momento.

Prime Day 2023 : tutte le promo sui servizi Amazon

Amazon non è solo e-commerce, ma da oramai diversi anni è anche una piattaforma che offre tantissimi servizi differenti. E alcuni di questi servizi unici sono disponibili in offerta in questo Prime Day. Stiamo parlando dei vari Audible, la piattaforma dedicata ai podcast e agli audiolibri, che fino al 13 luglio è gratuita per i primi tre mesi per tutti i nuovi abbonati. Oppure di Amazon Music Unlimited: in questo caso i mesi gratuiti per tutti i nuovi abbonati sono addirittura quattro. Nella lista qui in basso trovate le varie promozioni attive in questo Prime Day 2023.

Prime Day 2023 : tutte le offerte sui prodotti Amazon

In questo Prime Day 2023 è impossibile non partire dalle promo incredibili che troviamo sui prodotti Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha preparato una serie di offerte uniche per i suoi prodotti migliori, a partire dalle Fire TV Stick e dagli altoparlanti Echo. Ad esempio, troviamo la Fire TV Stick 4K al minimo storico con uno sconto del 62%, mentre il nuovissimo Echo Pop, l’altoparlante lanciato da pochissimi mesi, è già disponbiile con uno sconto del 67% e costa meno di 20€. Ma non finisce qui: troviamo anche tantissimi bundle che comprendono dispositivi per la smart home, oppure l’Echo Auto di seconda generazione a metà prezzo. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Prime Day 2023: i migliori smartphone in offerta

Non bisogna girarci troppo attorno: tra le categorie prodotto più attese di un evento del genere ci sono sicuramente gli smartphone. E Amazon non ha deluso le aspettative. Come al solito troviamo in offerta modelli per tutte le tasche: si va un entry-level molto affidabile come il realme Narzo 50A Prime che troviamo con uno sconto di ben il 41% e costa meno di 100€, fino al top di gamma dei top di gamma, ossia il Galaxy Z Fold 4 (con uno sconto che permette di risparmiare un centinaio di euro). Da segnalare anche l’ottima promo per il Poco X4 GT e lo Xiaomi 13 Lite, due smartphone medio di gamma/top di gamma che assicurano prestazioni top a un prezzo molto competitivo.

Prime Day 2023: i migliori smartwatch in offerta

Ottimi smartwatch a un prezzo d’occasione. Non mancano gli orologi smart tra i dispositivi che troviamo in offerta durante il Prime Day 2023 di Amazon. Tra le promo disponibili ci sono anche alcuni wearable molto interessanti, come ad esempio il Galaxy Watch 5, smartwatch lanciato da Samsung da alcuni mesi e che resta ancora una delle scelte migliori per coloro che vogliono un dispositivo top a un prezzo tutto sommato abbordabile. Il merito è soprattutto dello sconto del 40% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Altra promo molto interessante quella che riguarda il Garmin Fenix 7X, smartwatch quasi indistruttibile dotato di tecnologie all’avanguardia. Nella lista qui in basso trovate tutti i migliori orologi in offerta per il Prime Day 2023.

Smart TV: le offerte top del Prime Day 2023

La vera passione degli italiani: lo smart TV. È innegabile che il televisore resti ancora uno dei dispositivi più utilizzati dalle famiglie e per questo motivo se ne acquistano sempre di nuovi. E il Prime Day 2023 può essere l’occasione giusta per rinnovare il proprio smart TV facendo anche un affare. Infatti, in questi due giorni di offerte incredibili si trovano moltissimi smart TV, alcuni anche con sconti che superato il 60% e si risparmiano cifre superiori ai 1500€. Ottime promo anche per chi vuole spendere un po’ di meno, grazie allo smart TV Hisense QLED da 43" che troviamo in offerta con uno sconto del 42% al minimo storico. E puoi anche pagare a rate a tasso zero.

PC portatili: le migliori offerte del Prime Day 2023

Un PC portatile può essere la soluzione ideale per chi deve cominciare un nuovo percorso di studi o per chi vuole sperimentare le comodità dello smart working. Se siete alla ricerca di un PC con un buon rapporto qualità-prezzo, al Prime Day 2023 ne troviamo veramente tantissimi. Il difficile è scegliere quello più adatto per le proprie esigenze. Abbiamo selezionato alcuni modelli che accontentano tutte le tasche: da alcuni top di gamma che troviamo con sconti esagerati (anche più di 600€ di risparmio sul prezzo di listino) fino a PC entry-level che assicurano comunque delle buone performance.

Prime Day 2023: le migliori cuffie Bluetooth in del Prime Day 2023

Per ascoltare i propri artisti preferiti con la miglior qualità possibile è necessario utilizzare cuffie veramente top di gamma. E avete ben due giorni per fare il miglior affare della vostra vita. Su Amazon, infatti, troviamo alcune cuffie wireless a prezzi veramente eccezionali con sconti che superano anche il 60%. Per chi, invece, punta a qualche modello top di gamma, c’è da evidenziare il minimo storico delle Apple AirPods di terza generazione e delle Beats Studio 3.

Offerte Prime Day 2023: condizionatore portatile

La calura estiva sta cominciando a farsi sentire ed è necessario farsi trovare preparati. Se nella vostra abitazione non potete installare un climatizzatore a parete, l’unica soluzione è il condizionatore portatile. In questo Prime Day 2023 di Amazon troviamo in offerta diversi modelli, tutti a un prezzo molto interessante e al minimo storico. La scelta dipende molto dalla grandezza della vostra abitazione e dall’utilizzo che ne fate. Tra i modelli selezionati ce ne sono alcuni anche a metà prezzo: approfittatene prima che la promo termini.

Robot aspirapolvere: i migliori modelli in offerta al Prime Day 2023

Tra gli elettrodomestici più scontati di questo Prime Day 2023 troviamo i robot aspirapolvere. Da oramai alcuni anni sono tra i dispositivi per la pulizia più ricercati dagli italiani e oramai se ne trovano sempre di più sul mercato e prezzi veramente bassi. In questo Prime Day troviamo in offerta anche alcuni modelli usciti da pochissimo, come lo Xiaomi Vacuum X10+, disponibile con uno sconto di ben il 42%. Se, invece, volete spendere un po’ di meno c’è il validissimo Rowenta X-Plorer Serie 50, disponibile con uno sconto di ben il 55% a meno di 200€.

Friggitrici ad aria: le migliori offerte del Prime Day 2023

Chiudiamo questa guida all’acquisto sulle migliori promo del Prime Day con uno degli elettrodomestici più amati degli italiani negli ultimi mesi: la friggitrice ad aria. Questo piccolo elettrodomestico per la cucina che in realtà non è altro che un forno ventilato dalle dimensioni contenute e che permette di cucinare tantissimi cibi differenti utilizzando pochissimo olio e in pochissimo tempo. Se stavate aspettando le offerte giuste per acquistare una friggitrice ad aria, queste che abbiamo selezionato per voi fanno al caso vostro. E non bisogna spendere cifre esagerate, molto spesso costano anche meno di 70-80 euro.