Primi test per Samsung Galaxy A34 5G: ecco come va

Uno dei nuovi telefoni di fascia medio bassa in arrivo a inizio 2023 è il nuovo Samsung Galaxy A34 5G, ormai prossimo al debutto se guardiamo alla sua prima apparizione su una piattaforma di test, in questo caso Geekbench. Su queste piattaforme le case produttrici di smartphone fanno alcuni test poco prima del lancio, quando il dispositivo è ormai definitivo e non subirà modifiche sostanziali.

Tanto che Geekbench, quando "incrocia" questi muletti da test ne estrapola la scheda tecnica di massima e la pubblica insieme ai risultati. Per questo motivo sappiamo già molto di Samsung Galaxy A34 5G, compresa una novità inattesa: il chip usato.

Samsung Galaxy A34 5G: come sarà

Se fino a una settimana fa il processore dato per certo sul nuovo Samsung Galaxy A34 5G era il SoC Exynos 1280 (lo stesso del Galaxy A33 5G) ad oggi sappiamo che il chip a bordo sarà il MediaTek Dimensity 1080, costruito a 6 nanometri e elencato nel database del benchmark di Geekbench con il codice di modello MT6877V/TTZA.

Questo processore ha prestazioni leggermente superiori all’Exynos di Samsung, con picchi di circa il 20% in più nella sezione grafica. Non è un miracolo, certo, ma è comunque un componente migliore di quello che va a sostituire.

Su Geekbench, infatti, il Samsung Galaxy A34 5G ha totalizzato un punteggio di 786 nel test single core e di 2.294 in quello multicore. Valori abbastanza in linea con quelli di altri smartphone dotati di MediaTek Dimensity 1080.

Per quanto riguarda le memorie, invece, su Galaxy A34 5G la RAM prevista è di 6 GB ma potrebbe esserci una versione da 8 GB e non abbiamo conferme sullo storage, che però probabilmente non supererà i 128 GB.

Nella scheda del benchmark sono menzionati anche i sensori fotografici che troviamo sul retro del Samsung Galaxy A34 5G e sono sicuramente una fotocamera da 8 MP ultra grandangolare e una fotocamera da 5 MP macro. Resta il dubbio circa il sensore principale che dovrebbe essere da 50 MP in alternativa al vecchio sensore da 48 MP già visto sul Galaxy A33 (in foto), ma sembra che questa opzione sia stata già archiviata. La batteria , infine, ha una capacità di 5.000 mAh.

Galaxy A34 5G quando arriva

Non c’è ancora una data per il lancio ufficiale del nuovo Samsung Galaxy A34 5G. Molti leaker danno per scontato che sarà ufficializzato in India il 18 gennaio insieme al fratello maggiore Galaxy A54 5G. Ma forse la previsione è troppo ottimistica, perché il 18 gennaio è molto vicino al 1° febbraio (data di lancio del ben più importante Galaxy S23) e perché il precedente Galaxy A33 5G è stato lanciato a metà marzo 2022 (insieme a Galaxy A53 5G).

In ogni caso, ci aspettiamo che il prezzo italiano sia sensibilmente più alto di quello praticato in Asia. Per avere un metro di paragone, e capire di che cifre stiamo parlando, Samsung Galaxy A33 5G è stato lanciato l’anno scorso a 389,90 euro, ma oggi si trova ad uno street price di oltre 100 euro in meno.