Priscilla di Sofia Coppola arriva in tv e in streaming

Fonte foto: 2023 The Apartment S.r.l.

Elvis Presley visto con gli occhi di sua moglie Priscilla. È questa la prospettiva inedita sulla vita della rockstar offerta dal film Priscilla, scritto e diretto da Sofia Coppola e tratto dall’autobiografia “Elvis and Me” scritta da Priscilla Presley con Sandra Harmon.

Uscito in Italia a marzo 2024 dopo essere stato presentato all’80esima Mostra internazionale del cinema di Venezia, il film sarà fra pochi giorni disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Com’è Priscilla di Sofia Coppola: la trama

La protagonista del film biografico Priscilla è ovviamente Priscilla Beaulieu, nota per essere stata la moglie del cantante americano, unanimemente considerato uno degli artisti più celebri e influenti nella storia della musica.

È il 1959 quando, a soli 15 anni, la ragazza incontra a una festa Elvis Presley, diventa oggetto delle sue attenzioni e del suo affetto e inizia a frequentarlo.

In quel momento Elvis ha 24 anni ed è già una superstar del rock’n’roll, ma nel privato si mostra a Priscilla in modo diverso da come appare sul palco rivelando un amore travolgente e soprattutto una certa vulnerabilità e sensibilità.

Dopo il lungo corteggiamento, i due si sposano e Priscilla si ritrova imprigionata in un matrimonio turbolento: Elvis ha frequenti scatti d’ira, è esigente e dominante – e l’abuso di droghe e alcol non aiuta.

Questo il trailer italiano del film:

Sofia Coppola con questo film delicato riesce a fare due cose. Da una parte, attraverso gli occhi di Priscilla, racconta il lato nascosto di un grande e osannato mito americano.

Dall’altra, invece, rende finalmente protagonista una delle donne più famose e invidiate al mondo a quel tempo, ma la cui vera storia tuttavia è stata a lungo offuscata dalla luce dei riflettori puntati solo sul marito Elvis.

Il cast di Priscilla

Priscilla è interpretata da Cailee Spaeny, che per questo ruolo ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile al Festival di Venezia 2023. L’attrice aveva 25 anni all’epoca delle riprese, ma è molto credibile nel ruolo di una adolescente.

Elvis è invece interpretato da Jacob Elordi, noto soprattutto per la serie tv HBO Euphoria. È interessante il fatto che il film non voglia essere un biopic sul cantante, che infatti non viene mai mostrato mentre si esibisce sul palco in una delle sue iconiche canzoni.

Nel cast ci sono anche Ari Cohen, Dagmara Domińczyk, Tim Post, Emily Mitchell, Lynne Griffin e Daniel Beirne.

Il film è una produzione The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, con American Zoetrope in collaborazione con Sky. È prodotto da Sofia Coppola, P.G.A. Lorenzo Mieli, P.G.A. Youree Henley, P.G.A.

Priscilla (2023)

dir. Sofia Coppola pic.twitter.com/CDQO5zBoQ9 — Cinema Gems (@CINEMAGEMS) August 17, 2024

Dove vedere Priscilla in streaming

Il film Priscilla sarà trasmesso lunedì 26 agosto 2024 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Romance. Sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand.