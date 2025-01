Cosa vedere in streaming oggi 7 gennaio 2025

Fonte foto: 2023 The Apartment S.r.l.

In Italia il 7 gennaio si celebra la Giornata nazionale della Bandiera, una ricorrenza che è stata istituita nel 1996 per commemorare la data (7 gennaio 1797) in cui il Tricolore è stato adottato per la prima volta come bandiera italiana. Chi vuole partire da questo spunto per approfondire il tema, su Rai Play trova molti documentari visibili gratuitamente che parlano della storia d’Italia e delle sue istituzioni. Ad esempio 1861 – L’Italia s’è desta, documentario di un’ora circa sull’Unità d’Italia. In I Giganti del Quirinale, invece, per la prima volta i Corazzieri, le guardie d’onore del Presidente della Repubblica, si raccontano.

Cosa vedere oggi su Netflix

Esce oggi su Netflix The Breakthrough, serie drammatica svedese che racconta di un doppio omicidio rimasto irrisolto per sedici anni, fino a quando due detective non decidono di rimettersi sulle tracce del misterioso killer prima che sia davvero troppo tardi. Nel cast ci sono Peter Eggers e Mattias Nordkvist.

È disponibile da oggi anche lo speciale di stand-up comedy Gabriel Iglesias: Legend of Fluffy. Sul palco c’è appunto il comico e doppiatore statunitense Gabriel Iglesias, che ha recitato tra le altre cose nel film Magic Mike XXL e in Nuovo Santa Clause cercasi.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da pochi giorni su Prime Video si può vedere Priscilla – La regina del deserto, dark comedy musicale del 1994 scritta e diretta da Stephan Elliot in cui due drag queen e una donna transgender attraversano il deserto per esibirsi nel loro strepitoso stile di cabaret.

È da poco entrato a far parte della piattaforma di streaming anche il film Be Cool. Originariamente uscito nel 2005, ha come protagonisti John Travolta, Uma Thurman e Dwayne Johnson. Il protagonista della trama, Chili Palmer, tenta di entrare nell’industria musicale approcciando la vedova di un dirigente del settore.

Cosa vedere oggi su Disney+

Chi cerca qualcosa da guardare con tutta la famiglia su Disney+ può vedere Wish, una bella favola – nella forma di un film di animazione – che racconta quante cose meravigliose possono accadere quando magia della stelle e coraggio si uniscono.

Nel catalogo della piattaforma di streaming c’è anche Quiz Lady, commedia in cui due sorelle molto diverse tra loro devono collaborare per aiutare i propri genitori a coprire i debiti di gioco. Per farlo, una delle due sorelle deve diventare campionessa in uno show televisivo a premi.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Chi è in cerca di un bel film per la serata può trovare in streaming su NOW l’apprezzato Priscilla di Sofia Coppola, film che racconta la storia d’amore tra Priscilla Beaulieu (interpretata da Cailee Spaeny) ed Elvis Presley (interpretato da Jacob Elordi) vista dalla prospettiva della prima, che è solo una ragazzina quando incontra e sposa l’icona della musica.