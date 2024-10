Beef - Lo Scontro, chi sono i protagonisti della stagione 2?

Netflix ha rinnovato Beef – Lo scontro per una seconda stagione, che si preannuncia però decisamente diversa dalla prima. La notizia è stata diffusa ufficialmente in questi giorni, a grande distanza dal debutto della prima stagione sulla piattaforma di streaming. Il dramedy creato, scritto e diretto dal coreano Lee Sung Jin è infatti uscito nell’aprile 2023 e ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della critica. La serie in dieci episodi ha ricevuto otto premi alla 75esima edizione dei Primetime Emmy Awards e ha vinto tre statuette (su tre nomination) all’81esima edizione dei Golden Globe.

Rinnovando la serie tv per una seconda stagione, Netflix ha comunicato che Beef diventa una serie antologica. Ogni stagione, dunque, racconterà una storia diversa, con un cast rinnovato.

Nella prima stagione Steven Yeun e Ali Wong interpretano un uomo e una donna esasperati dalle rispettive vite che si incontrano per caso quando restano coinvolti in un incidente senza gravi conseguenze. Da qui però i due finiscono per precipitare in una spirale di eventi alimentata anche dalla loro rabbia, frustrazione e desiderio di rivalsa.

La seconda stagione di Beef invece sarà composta da otto episodi da 30 minuti ciascuno e racconterà la storia di una giovane coppia che assiste a una lite tra il loro capo e sua moglie.

Questo evento fa sì che restino coinvolti in una partita a scacchi fatta di strategie, bluff e coercizioni che influenza ovviamente il lavoro di entrambi. Il tutto accade nell’ambiente elitario ed esclusivo di un country club, la cui proprietaria è una miliardaria coreana.

Yeun e Wong torneranno nella seconda stagione di Beef non più come attori, ma come produttori esecutivi insieme a Lee Sung Jin, che continua a essere anche showrunner.

Nel nuovo cast invece sono stati confermati Oscar Isaac (già noto per Moon Knight), Carey Mulligan (An Education, Maestro), Charles Melton (May December) e Cailee Spaeny (Priscilla). Isaac e Mulligan interpreteranno una delle due coppie, probabilmente il capo e sua moglie; mentre Melton e Spaney saranno la coppia più giovane.

