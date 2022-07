La nuova serie del regista di Skam

Un gruppo di adolescenti di Latina alle prese con il delicato e complicato rapporto tra identità, corpo, aspirazioni e orientamento sessuale. Ecco i personaggi di Prisma, la nuova serie tv original italiana di Prime Video di Ludovico Bessegato, che l’ha anche scritta insieme ad Alice Urciuolo.

Bessegato, classe 1983, è un produttore televisivo, regista e sceneggiatore noto soprattutto per aver diretto e sceneggiato Skam Italia, remake nostrano dell’originale serie norvegese che ha riscosso un enorme successo tra i ragazzi e le ragazze che finalmente hanno visto rappresentate in modo credibile sul piccolo schermo alcune delle tematiche più urgenti della loro quotidianità: l’amore e l’amicizia, ma anche la sessualità, le dipendenze, la salute mentale, le discriminazioni e il rapporto con la regione. Anche in questo nuovo progetto originale Bessegato ha mantenuto il focus sulla Gen Z.

Chi ha lavorato a Prisma

Accanto a Bessegato, nel lavoro di scrittura della serie troviamo Alice Urciolo. Scrittrice e sceneggiatrice, originaria di Latina, Urciolo era già stata tra le autrici di Skam Italia e ha raggiunto una certa notorietà anche grazie alla pubblicazione del suo primo romanzo, intitolato Adorazione.

La trama: di cosa parla Prisma

Composta da otto episodi, la serie Prisma ha per protagonisti due gemelli, Marco e Andrea, che sono all’apparenza identici ma in realtà profondamente diversi nelle paure e nelle inquietudini che li abitano. Nel trailer della serie, reso disponibile recentemente da Prime Video, li vediamo interrogarsi sulla loro identità, scontrarsi e sperimentare con la sessualità e l’apparenza, ad esempio provando abiti da donna.

Il loro percorso di scoperta di sé è sicuramente turbolento, ma anche ricco di gioia. In questo cammino, poi, Marco e Andrea non sono soli: con loro c’è un numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca di un posto nel mondo e di un modo per fare pace con le proprie inquietudini.

Il cast: chi recita in Prisma

Il cast di Prisma include Mattia Carrano, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, Chiara Bordi, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini e Nico Guerzoni.

Quando esce Prisma

Prodotta in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Amazon Studios, la serie Prisma sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal prossimo autunno. Al momento, però, non è ancora stata specificata una data. Non sappiamo nemmeno se sarà una serie autoconclusiva o se potenzialmente, a patto ovviamente che il riscontro da parte degli spettatori sarà positivo, potranno essere messe in cantiere più stagioni.

