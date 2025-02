Motorvalley, la nuova serie italiana con Luca Argentero

Fonte foto: Lucia Iuorio/Netflix

Riscatto, passione e ambizione. Sono questi per Netflix «i motori» che guidano Elena, Arturo e Blu, i tre outsider protagonisti di Motorvalley, la nuova serie tv italiana ambientata nel mondo delle corse automobilistiche GT. La serie è stata annunciata recentemente dalla piattaforma di streaming, che ha anche diffuso le prime foto dal set. La novità è una produzione firmata da Groenlandia e diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, che hanno già fatto parte nel team di regia della serie Netflix La legge di Lidia Poët. Rovere è anche creatore e sceneggiatore.

La trama: di cosa parla Motorvalley

Equilibrato mix di azione e dramma, Motorvalley racconta la storia di Arturo, Elena e Blu, tre personaggi molto diversi tra loro, ma accomunati da un fatto: l’avere perso tutto nella vita e il provare una forte passione per le auto, l’adrenalina e la velocità.

Proprio questo amore comune fa incrociare le loro strade. Elena, rampolla della famiglia Dionisi, che è proprietaria di una famosa scuderia, vuole riconquistare un ruolo di rilievo nell’impresa famigliare, che è al momento nelle mani di suo fratello. Per questo assume Blu, una ragazza attratta dalla velocità e dai motori, e chiede all’ex pilota caduto in disgrazia Arturo di allenarla.

Ciascuno di loro ha una ragione diversa per correre veloce e Motorvalley è il racconto del loro viaggio in una delle gare automobilistiche più avvincenti, il Campionato Italiano Gran Turismo (alias GT). La serie esplorerà dunque da una parte le dinamiche famigliari dei Dionisi, dall’altra i rapporti umani e professionali che nascono nel mondo delle corse automobilistiche.

Motorvalley, a che punto sono le riprese

La storia di Motorvalley è ambientata in Emilia-Romagna, da cui il titolo: “Motor Valley” è infatti il soprannome dell’area di questa regione famosa a livello mondiale per avere ospitato o ospitare ancora le sedi di alcune delle industrie automobilistiche e motociclistiche più importanti del mondo, come Ferrari, Lamborghini e Ducati.

Le riprese della serie tv si svolgono soprattutto in Emilia-Romagna e sono cominciate a inizio 2025. Parte delle riprese si svolgerà anche tra il Mugello, Roma e Monza.

Il cast: chi recita in Motorvalley

La determinata e ambiziosa Elena, che cerca di imporsi in un modo dominato dagli uomini, è interpretata da Giulia Michelini, già nota per Rosy Abate – La serie. La giovane promessa del mondo delle corse automobilistiche Blu ha invece il volto di Caterina Forza (già vista in Prisma).

Terzo protagonista è Luca Argentero, noto tra le altre cose per DOC – Nelle tue mani: sarà Arturo, ex pilota di Formula 1 che, dopo un grave incidente, ha lasciato il mondo delle corse e gestisce l’officina di famiglia.

Al momento non sono noti altri membri del cast.

La serie è creata dal già citato Rovere insieme a Francesca Manieri e Gianluca Bernardini. Rovere ha anche scritto la sceneggiatura con Gianluca Bernardini, Erika Galli, Flaminia Gressin e Michela Straniero, con la supervisione di Francesca Manieri.

Quando esce Motorvalley su Netflix

La serie tv Motorvalley arriverà su Netflix nel 2026: la data esatta non è ancora nota.