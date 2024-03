XGIMI Horizon Pro 4K, con l'offerta Amazon è al minimo storico

Fonte foto: XGIMI

Acquistare un proiettore per uso domestico non è esattamente un’operazione semplicissima e, visto un mercato saturo di offerte, fare la scelta giusta non è proprio una cosa immediata, soprattutto per gli utenti meno pratici in materia.

A rendere più semplice la vita dei consumatori ci pensa Amazon con molte occasioni interessanti, come il XGIMI Horizon Pro 4K, un proiettore pensato per tutti coloro che vogliono un’immagine di qualità e un dispositivo semplice da usare.

Con le offerte sull’e-commerce il prezzo è davvero irripetibile e per meno di 1.300 tocca il minimo storico.

XGIMI Horizon Pro 4K – Proiettore 4K– Regolazione automatica dell’immagine

XGIMI Horizon Pro 4K: scheda tecnica

Il proiettore XGIMI Horizon Pro 4K ha una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel). Il dispositivo è, inoltre, compatibile coi formati HLG e HDR10 e può proiettare le immagini con dimensioni dai 30 fino a 300 pollici.

Stando alle dichiarazioni di XGIMI, questo prodotto riesce a coprire il 110% della gamma colore DCI-P3 e ha una luminosità di 2.200 ANSI Lumen.

Tra le particolarità di questo proiettore ci sono le varie funzioni per la regolazione automatica dell’immagine, come quelle per la correzione della distorsione trapezoidale e per la messa a fuoco; un sistema molto efficiente che lascia al device la "responsabilità" sull’immagine, che si adatterà in automatico all’ambiente in cui viene utilizzato.

Altra caratteristica interessante del dispositivo è il bassissimo livello di rumore della ventola, che si attesta intorno ai 26 dB. Un dato molto importante, soprattutto per chi posiziona il proiettore nelle immediate vicinanze degli spettatori, che non saranno in alcun modo infastiditi dal ronzio.

Il comparto audio è composto da due speaker da 8W realizzati in collaborazione con Harman Kardon. Naturalmente per ottenere un audio ottimale si può collegare un impianto surround e amplificare notevolmente la resa sonora del dispositivo.

Sul fronte delle connessioni trovano posto su questo proiettore due porte HDMI 2.0, un ingresso LAN, due port USB-A, l’uscita per il jack da 3,5 mm e un’uscita audio ottico digitale. Non mancano nemmeno il WiFi e il Bluetooth.

All’interno del processore c’è Android TV e, quindi, l’utente può accedere tranquillamente allo store di Big G e scaricare parecchie applicazioni, tra cui non mancano quelle per le varie piattaforme di streaming come: Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV+, Disney+, DAZN e Paramount+.

XGIMI Horizon Pro 4K: l’offerta su Amazon

L’XGIMI Horizon Pro 4K è un ottimo proiettore, che si rivolge a quegli utenti che sono alla ricerca di un prodotto in grado di restituire immagini in 4K nitide e che, soprattutto, sia molto semplice da utilizzare e configurare, lasciando alla modalità di regolazione automatica dell’immagine tutte le incombenze del caso.

Oltre a questo, la possibilità di accedere al Google Store è decisamente un valore aggiunto, trasformando questo dispositivo in media center a tutti gli effetti che non ha bisogno di altro che di una buona connessione a internet.

Il prezzo di listino è di 1.899 euro; tuttavia, con le offerte Amazon, è possibile acquistare questo prodotto a 1.699 euro (-11%, -200 euro) a cui si aggiungono altri 400 euro di sconto grazie al Coupon di Amazon che porta il prezzo finale a 1.299 euro e con un’offerta così trovare di meglio non è proprio possibile.

