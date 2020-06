PS5, Amazon rivela il prezzo: ecco quanto costerà

Mancano poche ore all’evento organizzato da Sony per la presentazione della PlayStation 5. L’appuntamento è fissato per le ore 22:00 dell’11 giugno. Per il momento non si sa ancora cosa presenterà l’azienda giapponese: sicura è la presenza dei primi videogame che saranno disponibili al lancio della console, mentre c’è molta incertezza sul fatto che Sony riveli anche il design e il prezzo, due informazioni molto attese dalla community.

Sul prezzo della PS5 si è parlato molto negli ultimi mesi e con il passare del tempo è lievitato. Inizialmente si è partiti da 399 dollari, ma ben presto si è passati a 499 dollari. Sull’aumento repentino del probabile prezzo della console hanno inciso il costo dei componenti e anche lo scoppio della pandemia globale che ha bloccato la produzione per alcuni mesi. Ora arriva una nuova anticipazione sul costo della PS5 e molto probabilmente non piacerà agli appassionati: il prezzo potrebbe essere superiore ai 600 euro.

Prezzo PS5, arriva l’anticipazione di Amazon

L’utente inglese Wario64 ha pubblicato su Twitter uno screenshot della pagina di Amazon UK su un modello di PS5 con ben 2TB di memoria. Oltre alle specifiche tecniche, c’è anche il prezzo: 599,99 sterline. Al cambia attuale sono circa 670 euro ed è probabile che una volt arrivata sul mercato europeo, il costo salga a 699 euro.

Sul tweet e sulla veridicità della notizia, però, ci sono molti dubbi. In primis, il prezzo pubblicato da Amazon UK potrebbe essere un semplice placeholder in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Sony, che potrebbero arrivare anche questa sera (ma su questo ci sono molti dubbi). Inoltre, il modello di PS5 mostrato nello screenshot ancora non è stato presentato dall’azienda giapponese: la console, infatti, ha un SSD da 825GB e non da 2TB. Se fosse veramente così, allora vuol dire che la PS5 verrà realizzata in due versioni: un modello base che potrebbe costare sui 500 euro e una versione premium da 700 euro.

Quando verrà lanciato la PS5

Sulla data di uscita della PS5 ci sono ancora molti dubbi. Sony ha confermato eventi di presentazione ogni mese da giugno fino alla data di uscita della console. L’obiettivo è creare hype intorno al prodotto per aumentare le vendite e l’attesa. Probabilmente sapremo tutto sulla PS5 (caratteristiche, prezzo e data di uscita) solamente tra luglio e agosto.