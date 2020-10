PS5: le app di Netflix, Spotify e Apple TV+ disponibili subito

PlayStation 5 arriverà nei negozi con alcune app dedicate all’intrattenimento già disponibili nello store. Stiamo parlando di alcune tra le piattaforme di streaming video e musicale più famose, ovvero Netflix, Spotify e Apple TV+, alle quali se ne aggiungeranno altre nel futuro prossimo, stando alle parole di Sony.

Dal 12 novembre, e per i Paesi europei dal 19 novembre data in cui è previsto il lancio della PS5 in Europa, i gamers potranno già sfruttare al massimo le potenzialità della nuova console di gioco del colosso giapponese, senza doversi limitare ai videogame. Al tutto si potrà accedere da uno spazio dedicato, studiato proprio per migliorare l’esperienza utente in fatto di entertainment. Non sono però queste le uniche sorprese che attendono i fan di Sony, visto che pian piano continuano a trapelare le caratteristiche di quella che sembra essere la piattaforma più misteriosa degli ultimi anni, anticipata da molti rumors e poche informazioni soprattutto dalle fonti ufficiali.

PS5: quali sono le app disponibili il giorno del lancio

Ne abbiamo citate solo tre, ovvero Netflix, Spotify, Apple Tv+: enormi piattaforme con librerie ricche di contenuti video, come film, serie TV e documentari, musica e podcast. Come già accaduto con PS4, anche la PlayStation 5 consentirà di ascoltare i brani musicali della piattaforma dedicata ai brani musicali durante le partite, arricchendo ancora di più l’esperienza.

Queste app, però, non solo le uniche pronte a farsi spazio nella memoria della PS5. A loro si aggiungono infatti Twitch, la piattaforma di video live streaming di proprietà di Amazon particolarmente apprezzata dalla community dei giocatori, e YouTube, attraverso la quale sarà possibile trasmettere e condividere i migliori momenti in-game attraverso la funzionalità integrata.

A confermare l’arrivo delle nuove app è Phil Rosenberg, Responsabile dello Sviluppo e delle Relazioni con i Partner Globali di PlayStation, nel blog ufficiale di Sony PlayStation. Stando alle dichiarazioni, a breve il pacchetto si arricchirà con Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock e molte altre app.

PS5: l’esperienza entertainment migliora grazie alla sezione Media

Rosenberg ha approfondito la questione anche grazie a un maggior dettaglio relativo allo spazio Media, dedicata proprio a video, musica e contenuti di categoria entertainment: «All’interno dello spazio Media, non sarà più necessario scaricare app di intrattenimento tramite PS Store: è tutto nello spazio Media. La creazione di spazi di gioco e multimediali dedicati per l’esperienza utente di PS5 renderà facile e veloce passare dai contenuti di gioco a quelli di intrattenimento ogni volta che lo si desidera».

PS5: l’entertainment gestito tramite il telecomando dedicato

Altro dettaglio non trascurabile è quello del Media Remote, il telecomando disponibile già dal lancio di PS5 che consentirà di navigare nella sezione in maniera comoda e veloce. Il dispositivo, oltre alla navigazione nella nuova interfaccia utente di PlayStation 5, consentirà ovviamente di gestire la console e tutti i contenuti, tramite pulsanti dedicati per play/pausa, riavvolgimento e volume della TV, laddove vi sia compatibilità con il televisore stesso.