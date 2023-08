PS5, offerta eccezionale: minimo storico e sconto mai visto prima

Fonte foto: mkfilm / 123RF.com

I periodi in cui bisognava fare ore di fila interminabili, aspettare giorni e giorni per il lotto successivo sono terminati. Stiamo parlando della PlayStation 5, la console next gen di Sony che ha vissuto un prima periodo piuttosto complicato. Lo scoppio della pandemia ha rallentato di molto la produzione e le scorte erano limitatissime. Ora non è più così, tanto che è possibile addirittura trovarla in offerta al minimo storico con sconti piuttosto interessanti.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

È esattamente quello che sta accadendo oggi su Amazon, dove la PS5 nella versione Standard con joystick DualSense incluso è disponibile con uno sconto del 18% e risparmi ben 100€. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di una delle migliori promo disponibili online. Oltre allo sconto, puoi anche pagarla a rate con il servizio messo a disposizione da Cofidis. Inoltre, i clienti Prime beneficiano della spedizione rapida. Insomma, un’offerta completa da non farsi scappare per nessun motivo, soprattutto ora che le vacanze sono terminate e si torna alla vita di tutti i giorni.

PS5

PlayStation 5: caratteristiche e funzionalità

Un concentrato di potenza e di prestazioni elevate. Sony è riuscita a concentrare in una console dalle dimensioni abbastanza compatte, le migliori componenti hardware disponibili sul mercato. Nessun problema di rallentamento o di altro genere: tutto è immediato, anche il caricamento dei videogame. La versione della PlayStation 5 che troviamo oggi in offerta è quella con lettore Blu-Ray incluso e oltre ai giochi, puoi anche vedere film in altissima definizione.

Il fulcro della console è formato da processore, GPU e SSD. Per tutte queste componenti Sony non ha badato a mezze misure e ha scelto quanto di meglio possa offrire il mercato. Lo SSD è progettato appositamente per una velocità fulminea e i tempi di caricamento sono praticamente inesistenti per una migliore esperienza di gioco. La PS5 supporta la più alta risoluzione possibile (4K a 120Hz) e il realismo dei videogame è elevatissimo grazie al ray tracing. C’è anche l’audio 3D.

Non solo componenti hardware. Sony ha rivoluzionato anche il classico joystick. Il nuovo DualSense, come si può intuire dal nome, offre nuove sensazioni di gioco ed è pensato per un’esperienza immersiva. I grilletti sono adattivi e simulano la tensione delle interazioni con gli accessori e con gli oggetti in-game. Grazie al feedback aptico le vibrazioni reagiscono alle tue scelte in gioco. È dotato anche di un microfono con il quale puoi parlare facilmente con gli altri giocatori.

La PlayStation 5 supporta anche i videogame per PS4 e per PS VR grazie alla retrocompatibilità: in totale sono più di 4000 i titoli disponibili. E i titoli di maggior successo sono anche ottimizzati con una frequenza di fotogrammi maggiore e un’esperienza più fluida.

PlayStation 5: offerta, prezzo e sconto Amazon

L’offerta giusta per ripartire dopo le vacanze. Con il mare oramai alle spalle e la solita routine quotidiana che ricomincia, avere una console in casa è sempre utile, soprattutto se è una PS5. Grazie alla promo disponibile oggi su Amazon, si approfitta del minimo storico: oggi la troviamo a un prezzo di 449€ e si risparmiano ben 100€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Vi consigliamo di approfittarne subito, solitamente le promo sulla PS5 durano pochi giorno o pochissime ore, soprattutto quando è disponibile al minimo storico.

PS5