Qualcomm lancia Snapdragon X al CES 2025: è il chip AI low cost

Fonte foto: Qualcomm

Qualcomm ha scelto il CES 2025 per completare la prima generazione di chip Snapdragon X, che già comprende gli Snapdragon X Elite e gli Snapdragon X Plus. Il nuovo chip appena svelato si chiama Snapdragon X (codice X1-26-100) e rappresenta il nuovo modello entry level della gamma. A questo chip sarà affidato il compito di incrementare, in modo significativo, le vendite dei computer Windows chip Qualcomm grazie a una riduzione del prezzo finale rispetto alle soluzioni con X Plus e X Elite.

Qualcomm Snapdragon X: caratteristiche

Il nuovo Snapdragon X è, come anticipato, la nuova proposta entry level della gamma di chip Qualcomm per computer Windows. Il SoC, realizzato sempre con processo produttivo a 4 nm, include una CPU octa-core Oryon (X Elite ha 12 core mentre X Plus ne ha 10).

La CPU è in grado di raggiungere una frequenza massima di 3 GHz (0,8 GHz in meno rispetto a X Elite e 0,4 GHz in meno rispetto a X Plus) e non ha la funzione Boost Frequency. La GPU integrata dovrebbe essere la stessa utilizzata dalla versione base di X Plus (X1P-42-100), con una potenza totale di 1,7 TFLOPS.

Per le funzioni AI, invece c’è la NPU Hexagon in grado di elaborare fino a 45 TOPS (Trillion operations per second) raggiungendo le stesse prestazioni delle varianti Plus ed Elite. Come tutte le altre versioni dei chip Snapdragon X, anche questo nuovo modello è abbinato a memorie RAM LPDDR5x con Transfer Rate di 8448 MT/s.

Qualcomm afferma che il nuovo Snapdragon X è “più veloce del 163%” e garantisce “fino al doppio dell’autonomia” rispetto ai competitor. Non vengono, però, diffusi dettagli precisi sul confronto. Sarà necessario attendere il debutto commerciale per valutare le effettive capacità del chip.

I computer con Snapdragon X potranno gestire fino a 3 monitor esterni (con risoluzione 4K a 60 Hz). Non è previsto l’arrivo di una variante fanless, anche se non è escluso che qualche OEM possa realizzare soluzioni di questo tipo.

Qualcomm Snapdragon X: quando arriva

I primi computer con Snapdragon X arriveranno, stando a quanto afferma Qualcomm, nei primi mesi del 2025. Già nel primo trimestre, quindi, gli OEM partner dovrebbero lanciare nuovi laptop con il chip. Tutti questi modelli saranno Copilot+ PC. Tra i partner di Qualcomm ci sono Acer, Asus, Dell Technologies, HP e Lenovo.

Alcuni di questi OEM hanno già annunciato i primi PC con Snapdragon X in occasione del CES 2025. Oltre ai notebook, il nuovo chip di Qualcomm sarà utilizzabile anche su Mini PC. Complessivamente, sono in produzione o in sviluppo oltre 60 modelli e più di 100 ne arriveranno tra il 2025 e il 2026.

Qualcomm ha chiarito che con il suo nuovo chip sarà possibile lanciare AI PC nella fascia di prezzo dei 600 dollari che potrebbero diventare 700-800 euro in Europa.