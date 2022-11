Quali smartphone Asus riceveranno Android 13 e quando

Asus ha annunciato il piano di rilascio ufficiale di Android 13 per i suoi smartphone di punta, tra cui la serie Zenfone 9, la serie Zenfone 8, ROG Phone 6D e 6D Ultimate, ROG Phone 6, ROG Phone 6 Pro, ROG Phone 5 e 5s. Tramite Twitter, l’azienda taiwanese ha confermato che gli aggiornamenti ad Android 13 inizieranno a dicembre di quest’anno.

Android 13 su smartphone Asus

Asus renderà disponibile Android 13 iniziando dalla famiglia Zenfone 9. Poi sarà la volta dei modelli Asus Zenfone 8 e Asus Zenfone 8 Flip, con un aggiornamento previsto per gennaio 2023. Questa famiglia di smartphone è stata lanciata con Android 11 e ha già ricevuto un primo aggiornamento ad Android 12. Con Android 13 è l’ultimo che riceveranno visto che Asus assicura per i suoi smartphone solo due aggiornamenti del sistema operativo.

Il rilascio di Android 13 per gli smartphone Asus ROG Phone 6D, ROG Phone 6D Ultimate, ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro è previsto per il primo trimestre del 2023, ma le date specifiche non sono state rese note dall’azienda.

Infine, l’aggiornamento ad Android 13 previsto per gli smartphone Asus ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro, ROG Phone 5 Ultimate, ROG Phone 5s e ROG Phone 5s Pro dovrebbe avvenire a partire dal secondo trimestre del 2023. Di seguito il programma completo del roll-out:

Dicembre 2022

Asus Zenfone 9

Gennaio 2023

Asus Zenfone 8

Asus ZenFone 8 Flip

1° Trimestre del 2023

ROG Phone 6D

ROG Phone 6D Ultimate

ROG Phone 6

ROG Phone 6 Pro

2° trimestre del 2023

ROG Phone 5

ROG Phone 5 Pro

ROG Phone 5 Ultimate

ROG Phone 5s

ROG Phone 5s Pro

Dalla lista, si può notare come mancano gli smartphone Zenfone 7 e 7 Pro. Questi modelli sono stati lanciati con Android 10 e hanno già ricevuto l’aggiornamento prima ad Android 11 e a seguire ad Android 12. Quindi i loro cicli di aggiornamento sono già terminati e non riceveranno Android 13. Stesso identico discorso anche per i modelli ROG Phone 3 che hanno concluso il ciclo di aggiornamento con Android 12.