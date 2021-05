Quali sono gli smartphone Android più potenti: la classifica di AnTuTu

Puntuale come ogni mese, anche a maggio è uscita la classifica degli smartphone più potenti secondo il benchamark AnTuTu. Pur trattandosi di dati “sintetici" e non derivanti da un uso reale, AnTuTu è molto affidabile perché replica le funzioni di molte app famose e misura i tempi di esecuzione.

Dai risultati emerge un vincitore netto e irraggiungibile dai concorrenti, almeno per gli smartphone di fascia alta: si tratta del processore Qualcomm Snapdragon 888, presente su tutti, ma proprio tutti, i primi 10 smartphone più veloci secondo AnTuTu. Se scendiamo alla fascia media, invece, le cose cambiano molto e di processori ne troviamo ben sei: Il Mediatek Dimensity 820, gli Snapdragon 768G, 765G e 750G, i Kirin 985 e 820. Alcuni degli smartphone testati da AnTuTu e rientrati in top ten, però, purtroppo non sono commercializzati in Italia né in altri Paesi europei. Ecco le classifiche relative ai top di gamma e ai medi, con i dati aggiornati a fine aprile.

Classifica smartphone top di gamma AnTuTu

Ecco i dieci vincitori, secondo AnTuTu, tra gli smartphone top di gamma:

Black Shark 4 Pro: 860.467 punti Oppo Find X3 Pro: 831.801 punti Nubia Red Magic 6 Pro: 828.649 punti OnePlus 9 Pro: 826.004 punti Lenovo Legion 2 Pro: 821.571 punti Vivo X60 Pro Plus: 815.884 punti iQOO 7: 815.589 punti OnePlus 9: 809.703 punti Xiaomi Mi 11 Ultra: 808.131 punti Xiaomi Mi 11: 801.900 punti

Tutti questi smartphone hanno un processore Snapdragon 888 e una quantità di memoria RAM compresa tra 8 e 16 GB.

Classifica smartphone medi AnTuTu

Ecco i dieci vincitori, secondo AnTuTu, tra gli smartphone di fascia media: