Quando arriva Android 10 sul mio smartphone

17 Settembre 2019 - Android 10, l’ultima versione del sistema operativo mobile di Google, è stato lanciato il 3 settembre. Ma, al momento, solo gli smartphone Pixel di Google possono installarlo. Centinaia di milioni di altri device potenzialmente compatibili, invece, dovranno attendere.

Il motivo è semplice: Google rilascia sempre la versione “stock” del suo sistema operativo. Tocca poi ai singoli produttori di smartphone adattare questa versione ai propri dispositivi e, soprattutto, alle proprie interfacce utente che devono dialogare a perfezione con il sistema operativo. Ci sono casi in cui un produttore preferisce anche non adattare i propri dispositivi all’ultima versione disponibile di Android. In questo modo risparmia sui costi di sviluppo e, soprattutto, crea un motivo in più per chi possiede quei modelli di comprare uno smartphone più nuovo. Ecco quando Android 10 sarà disponibile per i principali smartphone Android.

Android 10: le principali novità

Se tutti vogliono Android 10 sul proprio smartphone è per le novità che porta in dote. Dal punto di vista dell’interfaccia la novità maggiore è il dark mode, la modalità scura che permette di cambiare colore e di sostituire il bianco con il nero. Questa modalità dovrebbe aiutare anche nella gestione della batteria, soprattutto negli smartphone con schermo OLED. Dal punto di vista della sicurezza Android 10 offre invece una gestione molto più dettagliata delle impostazioni e delle autorizzazioni concesse ad ogni singola app. In Android 10, poi, migliorano leggermente le prestazioni sugli smartphone più recenti. Grazie alla funzione Dynamic Depth, infine, anche le app fotocamera di terze parti possono usare lo stesso effetto bokeh dei Google Pixel.

Android 10: quando arriva sugli smartphone Asus

Gli smartphone Asus ROG e ROG 2 dovrebbero ricevere Android 10, ma non è previsto che ciò succeda prima del 2020.

Android 10: quando arriva sugli smartphone Huawei

I futuri top di gamma Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro avranno Android 10 installato in fabbrica. È già disponibile la versione beta di Android 10 e della EMUI 10 per il Huawei P30 e il P30 Pro. Entro dicembre 2019 il nuovo OS arriverà anche su Mate 20, Honor 20 e View 20. Dovranno invece attendere inizio 2020 i possessori di P30 Lite, P20 e Mate 10.

Android 10: quando arriva sugli smartphone HTC

Per quanto riguarda i device di HTC, si prevede l’arrivo di Android 10 su U12, U12+ e U11. La data prevista è fine 2019.

Android 10: quando arriva sugli smartphone LG

Anche LG ci metterà tempo ad aggiornare i suoi smartphone: LG G8 ThinQ, G7 ThinQ, G7, V40 e V50 riceveranno Android 10 solo nel 2020.

Android 10: quando arriva sugli smartphone Motorola

A cavallo tra fine 2019 e inizio 2020 Motorola dovrebbe aggiornare ad Android 10 una nutrita schiera di smartphone:

Moto Z4,

Moto Z3,

Moto Z3 Play,

Moto G7,

Moto G7 Power,

Moto G7 Play,

Moto G7 Plus,

Moto E6,

Motorola One,

Moto One Power,

Moto One Action

Moto X4 Android One.

Android 10: quando arriva sugli smartphone Nokia

Nokia ha pubblicato la lista con gli aggiornamenti dei propri dispositivi. Ecco quando verranno aggiornati:

Nokia 7.1 (Autunno 2019)

Nokia 8.1 (Autunno 2019)

Nokia 9 PureView (Autunno 2019)

Nokia 6.1 (Gennaio 2020)

Nokia 6.1 Plus (Gennaio 2020)

Nokia 7 Plus (Gennaio 2020)

Nokia 2.2 (Gennaio – Febbraio 2020)

Nokia 3.1 Plus (Gennaio – Febbraio 2020)

Nokia 3.2 (Gennaio – Febbraio 2020)

Nokia 4.2 (Gennaio – Febbraio 2020)

Nokia 1 Plus (Febbraio – Marzo 2020)

Nokia 5.1 Plus (Febbraio – Marzo 2020)

Nokia 8 Sirocco (Febbraio – Marzo 2020)

Nokia 2.1 (Primavera 2020)

Nokia 3.1 (Primavera 2020)

Nokia 5.1 (Primavera 2020)

Nokia 1 (Primavera 2020)

Android 10: quando arriva sugli smartphone OnePlus

OnePlus aggiornerà ad Android 10 i suoi smartphone OnePlus 7 Pro, OnePlus 6 e 6T e (forse) anche i OnePlus 5 e 5T. La data prevista è fine settembre 2019.

Android 10: quando arriva sugli smartphone Oppo

Non si hanno notizie specifiche sull’aggiornamento ad Android 10 degli smartphone Oppo. È probabile che nessun terminale venga aggiornato prima del 2020.

Android 10: quando arriva sugli smartphone Samsung

Anche Samsung attenderà l’inizio del prossimo anno per aggiornare i propri smartphone. Dovrebbero ricevere Android 10 i seguenti modelli:

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A50

Android 10: quando arriva sugli smartphone Sony

Sony aggiornerà, entro fine 2019, soltanto gli Xperia XZ2 e Xperia XZ3.

Android 10: quando arriva sugli smartphone Xiaomi

A cavallo tra ottobre e novembre 2019 Xiaomi dovrebbe aggiornare ad Android 10 i suoi smartphone Mi 9 e Mi 9T. Successivamente arriverà per i seguenti modelli:

Xiaomi Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 2 Xiaomi

Mi MIX 2s

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi 7

Redmi Note 7

Android 10: quando arriva sugli smartphone Vivo

Pochissime notizie sull’aggiornamento ad Android 10 per gli smartphone Vivo: a parte i due Vivo X27 e X27 Pro, infatti, non si attendono aggiornamenti prima dell’anno prossimo.