Quando esce l'ultima stagione di The Crown

Fonte foto: Netflix

La sesta e ultima stagione di The Crown ha finalmente una data di uscita. Anzi, due. Netflix ha infatti annunciato in questi giorni che la stagione finale dell’amata serie tv sarà divisa in due capitoli, di cui sono anche state mostrate per la prima volta le locandine. In quella del primo capitolo si vede Lady Diana di schiena, sola, seduta in fondo a un molo. In quella del secondo capitolo c’è invece la Regina Elisabetta II vista dall’alto mentre, minuscola e sola in uno spazio buio e sconfinato, cammina nel cono di luce di una porta aperta.

The Crown 6: trama e cast

Come noto, The Crown 6 racconterà la vita della famiglia reale inglese dal 1997, anno della tragica morte di Diana Spencer (che però non verrà mostrata direttamente), fino ad almeno il 2005, anno in cui si è tenuto il matrimonio tra Carlo d’Inghilterra e Camilla Shand, nota come Camilla Parker Bowls. Oltre alla relazione tra la Principessa Diana e Dodi Fayed e al tragico incidente di Parigi, la stagione 6 di The Crown racconterà anche l’inizio della favola reale tra il principe William e Kate.

La stagione finale includerà anche un omaggio a Elisabetta II di Inghilterra, morta l’8 settembre 2022: già l’immagine della locandina del secondo capitolo della serie tv sembra suggerire un’uscita di scena solenne della sovrana. Pare tra l’altro che per quest’ultima stagione siano state richiamate sul set tutte le attrici che nel corso delle sei stagioni hanno interpretato la regina nelle varie fasi della sua vita.

Ideata e scritta da Peter Morgan, che è anche produttore esecutivo, The Crown 6 include nel cast Imelda Staunton (che interpreta la Regina Elisabetta II), Jonathan Pryce (Principe Filippo), Lesley Manville (Principessa Margaret), Dominic West (Principe Carlo) ed Elizabeth Debicki (Principessa Diana).

Nel cast ci sono inoltre Claudia Harrison (nei panni della Principessa Anna), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Bertie Carvel (che interpreta Tony Blair), Salim Daw (Mohamed Al Fayed) e Khalid Abdalla (Dodi Fayed). Luther Ford è il principe Harry. Ci sono inoltre Rufus Kampa (il Principe William), Fflyn Edwards (il Principe Harry), Ed McVey (William), Luther Ford (Harry) e Meg Bellamy (nei panni di Kate Middleton).

Quando esce la prima parte di The Crown

La prima parte di The Crown 6, che include gli episodi 1-4, sarà disponibile su Netflix dal 16 novembre 2023.

The Crown parte 2: quando esce

Per vedere il gran finale della serie tv – che in questi anni ha vinto e ha ricevuto nomination per numerosi premi, tra cui 15 nomination ai BAFTA, 10 nomination ai Golden Globe (di cui 4 vittorie) e 69 nomination agli Emmy – bisognerà avere ancora qualche settimana di pazienza. La seconda parte di The Crown 6 (che include gli episodi 5-10) arriva infatti su Netflix il 14 dicembre 2023.