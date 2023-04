Quando esce la seconda stagione di Sweet Tooth

Le avventure di Gus, bambino metà umano e metà cervo, stanno per ricominciare. Esce infatti in primavera la seconda stagione di Sweet Tooh, la serie (prodotta da Robert Downey Junior) ispirata al fumetto di Jeff Lemire. Nella serie, un evento apocalittico ha causato la nascita di esseri che sono per metà umani e per metà animali. Uno di questi è il piccolo protagonista che, dopo aver vissuto per dieci anni in un bosco, incontra il solitario Jepperd e con lui inizia un lungo viaggio alla scoperta delle sue origini. Ecco cosa accadrà nella stagione 2.

La trama di Sweet Tooth 2

Nella seconda stagione di Sweet Tooth, che è stata girata in Nuova Zelanda, Gus e alcuni suoi compagni ibridi sono tenuti prigionieri dagli Ultimi Uomini e dal generale Abbot, che vuole usare i bambini in alcuni esperimenti per aiutare il dottor Singh a trovare una cura per la moglie Rani, che è stata infettata dal virus H5G9.

Per salvare i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh. Inizia così un viaggio alla scoperta delle sue origini e anche degli eventi che hanno portato al cosiddetto Grande Crollo avvenuto dieci anni prima, ovvero la pandemia da virus H5G9 che ha minacciato la sopravvivenza della razza umana e ha innescato la nascita dei primi ibridi.

Fuori dalla riserva, intanto, Jepperd e Aimee Eden si alleano per liberare gli ibridi. Aimee è una terapista e ha creato una sorta di santuario in cui gli ibridi possono vivere al sicuro – altrove, infatti, vengono spesso uccisi per sport o per paura: le persone non sanno se sono una consguenza o la causa della pandemia. Alcuni segreti emergono dal passato di Jepperd e questo elemento che mette in crisi la sua allenza con Aimee e la sua possibilità di stringere nuovi rapporti nel presente.

Il cast di Sweet Tooth 2

Nel cast della seconda stagione tornano molti volti noti: Christian Convery, Nonso Anozie, Dania Ramirez, Adeel Akhtar, Naledi Murray, Neil Sandilands, Marlon Williams e Stefania LaVie Owen. Alcuni di questi attori sono passati a "regular": significa che saranno maggiormente presenti nei nuovi episodi.

Ci sono anche delle new entry. Si tratta di Christopher Sean Cooper Jr. (già visto in Circle Of Sisters Expo) e Yonas Kibreab (Blood Moon). Il primo interpreta Teddy Turtle, il secondo Finn Fox.

Sweet Tooth 2 in streaming

La seconda stagione di Sweet Tooth sarà composta da otto episodi e sarà visibile dal 27 aprile in streaming su Netflix. La prima stagione, sempre composta da otto episodi, è uscita nel 2021 ed è già disponibile sulla piattaforma di streaming.