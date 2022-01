Quando esce Snowpiercer 3

A fine gennaio si torna a bordo del folle treno che corre intorno a un mondo completamente congelato ma, forse, ancora abitabile. Uscirà fra pochi giorni su Netflix l’attesa terza stagione di Snowpiercer, celebre serie tv di fantascienza con Jennifer Connelly, Daveed Diggs e Mickey Sumner.

La serie tv, le cui prime due stagioni sono già disponibili su Netflix, è basata sull’omonimo film del 2013 del regista sudcoreano Bong Joon-ho, oggi noto soprattutto per la pellicola Parasite, vincitrice di quattro premi Oscar. Il film Snowpiercer era a sua volta ispirato alla grapich novel Le Transperceneige di Jacques Lob e Jean-Marc Rochette. La trama della serie tv è sempre ambientata in un futuro distopico, non troppo lontano dal nostro presente, in cui una catastrofe climatica ha causato un’intensissima glaciazione che ha reso impossibile la vita sulla terra, ricoprendola di nevi perenni.

Di cosa parla Snowpiercer 3

Nella serie tv Snowpiercer il mondo è completamente congelato e tutte le forme di vita sembrano essersi estinte. A sopravvivere alla catastrofe climatica sono stati soltanto i passeggeri di un treno (chiamato appunto Snowpiercer) che viaggia intorno al globo. Nel convoglio uomini e donne lottano per la sopravvivenza tra soprusi, violenze, giochi di potere e inganni.

Nella terza stagione ritroviamo Melanie Cavill (nel cast è stata confermata la presenza di Jennifer Connely), Andre Layton e Mister Wilford. Da quello che è dato sapere al momento, la trama ruoterà soprattutto intorno alla promettente presenza di possibili zone calde sul pianeta, forse intiepidite anche a causa della presenza e del funzionamento del treno stesso – una chiara metafora dell’emergenza climatica che stiamo vivendo al giorno d’oggi.

Il cast di Snowpiercer 3

Nel cast di Snowpiercer 3 ci sono Daveed Diggs (Andre Layton), Sean Bean (Joseph Wilford) e Rowan Blanchard (Alexandra Cavill). Alison Wright veste i panni di Ruth Wardell, Mickey Sumner quelli di Bess Till e Iddo Goldberg quelli di Bennett Knox.

Tra gli interpreti ci sono anche Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand, Steven Ogg, Chelsea Harris e Jennifer Connely. Tra le new entry ci sono Archie Panjabi e Mike O’Malley.

Dove eravamo rimasti con Snowpiercer 2

Nella seconda stagione di Snowpiercer si assiste allo scontro tra Layton e Mr. Wilford per assumere il comando del treno. Wilford ne esce vincitore. Layton, insieme ad alcuni ribelli, parte alla ricerca di Melanie, che nel frattempo è partita per il “grande bianco” per trovare dei segnali di cambiamento climatico nella grande glaciazione in corso e per verificare se non esista nuovamente una possibilità di sopravvivenza al di fuori del treno.

Il gruppo di ribelli trova alcuni documenti lasciati da Melanie, della quale non si sa più nulla, che sembrano suggerire la presenza di zone riscaldate sulla terra.

Quando e dove vedere Snowpiercer 3

La terza stagione di Snowpiercer debutta il 24 gennaio 2022 su TNT. Dal giorno successivo, 25 gennaio, sarà disponibile anche in Italia su Netflix, con un episodio ogni martedì.

Le puntate potranno essere viste anche sul canale Sky Q e tramite Now Smart Stick.