Quando esce Westworld 4

La quarta stagione di Westworld è pronta: l’inquietante discesa negli abissi della coscienza artificiale (e delle sue contraddizioni e implicazioni) sta per ricominciare. Dopo lo stop forzato alle riprese a causa di un contagio da Covid-19 nel 2021, i nuovi episodi sono in dirittura di arrivo.

La nuova stagione della serie, prodotta come le precedenti dai creatori Jonathan & Lisa Joy, insieme ad Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson, è composta da otto episodi ed è una produzione Kilter Films e Bad Robot Productions in associazione con Warner Bros. Television. Fin dal suo esordio ha ricevuto vari riconoscimenti e il plauso della critica, che ha elogiato soprattutto grafica e recitazione. L’intera storia, decisamente affascinante e con risvolti inquietanti, è basata sull’omonimo film del 1973 scritto e diretto da Michael Crichton.

La trama di Westworld in breve

La trama di Westworld inizia in un parco di divertimenti a tema Far West abitato da androidi. Gli ospiti pagano per dare sfogo alle loro fantasie impunemente. Dolores è la protagonista: una androide che, come altri “residenti" del parco, sviluppa una propria coscienza. All’inizio della terza stagione, Dolores riesce a scappare da Westworld (gestito dalla Delos) portando con sé alcune copie della sua memoria centrale che usa per creare copie in altri androidi. In questo modo riesce a “infiltrarsi" dove le è utile, ad esempio nel consiglio della Incite, l’azienda che possiede la Delos.

Si scopre l’esistenza di Rehoboam, un supercomputer che controlla le vite di tutti: è stato creato da Engerraund Serac e suo fratello, con fondi legati alla Incite, con l’obiettivo di programmare il futuro. Apparentemente, il fine di Serac ora è quello di acquisire la Delos, accedere ai dati raccolti durante le esperienze nei parchi tipo Westworld e programmare la coscienza umana. Dolores è determinata a impedirlo e vuole distruggere per sempre Rehoboam.

Cosa aspettarsi da Westworld 4

Nel cast di Westworld 4 tornano i protagonisti Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. C’è spazio anche per una new entry: la vincitrice del premio Oscar Ariana DeBose.

Nella quarta stagione la posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità è ancora più alta. Sicuramente verrà chiarito qual è il vero intento di Serac, ma vedremo anche come Dolores porterà ancora avanti la sua rivoluzione.

Quando e dove esce Westworld 4

Westworld 4 arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 4 luglio 2022. Chi volesse seguirla in contemporanea assoluta con il debutto su HBO, però, potrà trovare la serie disponibile on demand (in versione originale sottotitolata) già il 27 giugno.