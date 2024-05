Che ruolo avrà Jeffrey Wright in The Last of Us 2

Fonte foto: HBO Max/X

Jeffrey Wright è l’ultima aggiunta annunciata al cast di The Last of Us 2, le cui riprese sono attualmente in corso in Canada. La seconda stagione dell’acclamata serie tv, che in Italia è trasmessa su Sky e in streaming su NOW, è basata su The Last of Us: Parte II, il sequel del videogioco di Naughty Dog per PlayStation. L’ingresso di Wright nella produzione è una graditissima sorpresa per i fan più accaniti: l’attore, recentemente candidato all’Oscar per il film American Fiction, aveva infatti già preso parte al doppiaggio del videogioco.

Cosa fa Jeffrey Wright in The Last of Us 2

Statunitense classe 1965, Jeffrey Wright ha esordito nel 1990 nel film Presunto Innocente e nel 1996 ha avuto il suo primo ruolo da protagonista nel film Basquiat.

Premiato con il Golden Globe e l’Emmy per il suo suolo nella serie tv Angels in America, più recentemente ha recitato in Westworld (2016-2022), No Time To Die (2021), The Batman (2022) e nel già citato American Fiction, che lo ha portato alla sua prima candidatura all’Oscar come migliore attore protagonista.

Oltre alla carriera da attore, Wright ha lavorato anche come doppiatore. Tra le altre cose, nel 2020 ha prestato la voce a Isaac Dixon nel videogioco The Last of Us: Part II. Nella seconda stagione della serie tv l’attore interpreterà proprio questo personaggio, questa volta prestandogli non solo la voce, ma tutto il corpo.

Wright è il secondo attore a ricoprire lo stesso ruolo sia nel videogioco sia nella serie tv. La prima è Merle Dandridge, che interpreta Marlene in entrambe le versioni della storia.

Chi è Isaac in The Last of Us

In The Last of Us – Part II, Isaac è un uomo anziano di origini afroamericane, leader del Washington Liberation Front (WLF). Il WLF è lo stesso gruppo a cui appartiene Abby, che è dunque una sottoposta di Isaac. La milizia guidata da Isaac ha come obiettivo combattere la FEDRA a Washington, mentre in seguito si schiera duramente contro un gruppo noto come Serafiti.

Per quanto riguarda il ruolo di Isaac nella trama, c’è un dettaglio che apre scenari interessanti in vista della seconda stagione della serie tv. In una foto scattata sul set, infatti, si vede Wright nei panni di Isaac mentre indossa una uniforme scura che, come hanno subito notato alcuni utenti online, è una uniforme della FEDRA.

Nel videogioco non viene detto nulla delle origini di Isaac e quindi non è possibile sapere se in passato ha effettivamente fatto parte della FEDRA, cioè l’agenzia governativa di salvaguardia nazionale degli Stati Uniti nei confronti della quale ha poi lottato sanguinosamente. Secondo alcuni fan del franchise, dunque, la foto scattata sul set potrebbe significare che la seconda stagione della serie tv mostrerà (probabilmente in forma di flashback) alcuni fatti inediti del passato di Isaac, prima che diventasse il leader del WLF.

Per saperlo con certezza non resta che attendere l’uscita della seconda stagione di The Last of Us, che arriverà nella prima parte del 2025.