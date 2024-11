Avatar La Leggenda di Aang, stagione 2: cosa sappiamo

Fonte foto: Robert Falconer/Netflix

È ufficialmente iniziata la produzione della seconda stagione di Avatar La Leggenda di Aang, alias Avatar: The Last Airbender. A marzo di quest’anno Netflix ha annunciato che la serie tv, che è il remake live action dell’omonima serie di animazione, avrà una seconda e anche una terza stagione, che sarà l’ultima. Intanto, ora che i lavori sono ricominciati, è stata data notizia di alcune aggiunte al cast dei prossimi episodi.

Chi c’è di nuovo nel cast di Avatar La Leggenda di Aang 2

Sono diverse le aggiunte al cast di Avatar La Leggenda di Aang 2. Nei prossimi episodi ci saranno Chin Han (già in Mortal Kombat e Skyscraper) nel ruolo di Long Feng, Hoa Xuande (The Sympathizer) in quello del professor Zei, Justin Chien (The Brothers Sun) in quello di Re Kuei e Amanda Zhou (The Handmaid’s Tale) in quello di Joo Dee.

Crystal Yu (già in Doctor Who e Good Omens) sarà Lady Beifong, Kelemete Misipeka (Sons of Thunder) sarà Boulder, Lourdes Faberes (The Sandman) sarà il generale Sung e Rekha Sharma (Yellowjackets e Battlestar Galactica) sarà Amita. Miya Cech interpreterà invece Toph, un maestro dominatore della terra.

Nelle nuove puntate inoltre ritornano i già noti Gordon Cormier (alias Aang), Kiawentiio (nei panni di Katara), Ian Ousley (Sokka), Dallas Liu (Zuko), Elizabeth Yu (Azula), Paul Sun-Hyung Lee (Iroh), Daniel Dae Kim (Fire Lord Ozai), Momona Tamada (Ty Lee) e Thalia Tran (Mai).

«Non vediamo l’ora di lavorare di nuovo con tutti i nostri attori e di scavare nelle relazioni più profonde e complicate che si sviluppano mentre il loro viaggio continua nella seconda stagione», hanno detto a Tudum i produttori esecutivi Christine Boylan e Jabbar Raisani.

«Mostreremo le versioni del mondo reale delle scene iconiche della serie originale ed esploreremo alcune delle storie che la serie di animazione non ha raccontato. Insomma, non vediamo l’ora di rivedere la nostra banda tutta insieme».

Cosa sappiamo di Avatar La Leggenda di Aang 2

I dettagli sulla trama della seconda stagione di Avatar La Leggenda di Aang non sono ancora disponibili, ma a quanto pare ci sarà grande spazio per il Regno della Terra.

Nella prima stagione, Aang si sveglia dopo un sonno di cento anni e scopre di essere l’unico dominatore dell’aria sopravvissuto, mentre il mondo è minacciato dall’imperialismo della Nazione del Fuoco che ha spazzato via tutti i dominatori dell’aria e vuole fare altrettanto con il Regno della Terra e le tribù dell’Acqua. Con l’aiuto di Katara e Sokka, Aang parte per un viaggio per ripristinare l’equilibrio in questo mondo devastato.

Nel finale della prima stagione Aang e i suoi compagni riescono a impedire alla Nazione del Fuoco di distruggere la Tribù dell’Acqua del Nord, ma nel frattempo la principessa Azula conquista Omashu, una delle due città del Regno della Terra che erano riuscite a tenere lontana la Nazione del Fuoco. Re Bumi è stato fatto prigioniero e, come mostra una scena post credit, la cometa di Sozin si sta avvicinando: un pessimo presagio per i protagonisti.

«Ho pensato che fosse davvero intelligente da parte degli sceneggiatori concludere la prima stagione in quel modo, perché vuoi avere la sensazione che l’universo dello show si espande con ogni stagione», ha detto a Netflix Daniel Dae Kim, che nella serie interpreta il Signore del Fuoco Ozai. «E hanno fatto davvero un buon lavoro con quel cliffhanger e hanno anche creato un senso di urgenza e di tempo».