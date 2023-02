Quanto costerà Xiaomi 13 in Italia?

Xiaomi ha ufficializzato la data di lancio di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Lite in Eruopa: li vedremo il 26 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona, per poterli acquistare poco dopo. Il leaker e giornalista tedesco Roland Quant ne ha approfittato per svelare i prezzi dei due nuovi dispositivi, almeno secondo le sue fonti. Purtroppo sono prezzi che non piaceranno alla maggior parte degli utenti perché anche Xiaomi, nota per portare sul mercato listini piuttosto aggressivi, sta cedendo alla linea generale dell’aumento dei prezzi del settore elettronico. Le schede tecniche di questi due smartphone, però, sono di ottimo livello.

Xiaomi 13: caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 13 che sarà presentato in Europa e quindi anche in Italia, a meno di sorprese dell’ultima ora, ha una scheda tecnica che identica a quella del modello già presentatoin Cina. Ha quindi il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 8 GB o 12 GB di RAM (di tipo LPDDR5X) e 128 GB (di tipo UFS 3.1) o 256 GB di storage di tipo UFS 4.0.

Il display è di tipo OLED e misura 6,36 pollici con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), compatibile con HDR10+ e Dolby Vision, con frequenza di aggiornamento variabile di 120 Hz, luminosità di picco di 1.900 nit.

Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere poste sul retro del telefono: un sensore principale Sony IMX800 da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3,2x. Sulla parte anteriore c’è la fotocamera per i selfie da 32 MP.

Le connessioni, oltre al 5G, includono il Bluetooth 5.3, il WiFi 6 e l’NFC. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W, wireless da 50 W e inversa da 10 W.

Xiaomi 13 Lite: caratteristiche tecniche

Xiaomi 13 Lite altro non sarà (al netto di sorprese dell’ultimo minuto, assai impobrabili) che la versione globale dello Xiaomi Civi 2 già presentato in Cina, con il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 abbinato a 8/128 GB o a 12/256 GB di memoria.

Il display di tipo OLED, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5, misura 6,55 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), è compatibile HDR10+ e Dolby Vision, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e picco di luminosità di 1.000 nit. Il lettore per le impronte digitali è integrato.

Sul retro del telefono sono state collocate tre fotocamere posteriori: il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, seguito da un sensore ultra grandangolare da 20 MP e dal macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Tra le connessioni disponibili ci sono WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC e il jack da 3,5 mm per chi usa gli auricolari con filo. La batteria ha una capacità da 4.500 mAh e la ricarica è da 67W, solo cablata.

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Lite: disponibilità e prezzi

L’arrivo in Italia dei nuovi Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Lite è atteso subito dopo la presentazione al MWC di Barcellona, a inizio marzo. Secondo le prime indiscrezioni Xiaomi 13 costerebbe in Europa 999,90 euro per la versione 8 GB/256 GB mentre lo Xiaomi 13 Lite 8 GB/256 GB costerebbe 549 euro mentre la versione 8 GB/128 GB costerebbe 499 euro.