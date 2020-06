RadMission, l'e-bike lowcost e super-leggera

Fonte foto: RadMission 1 di 6 RadMission, la e-bike per la città Rad Power Bikes, uno dei principali produttori di biciclette elettriche negli Stati Uniti, ha annunciato un nuovo modello di e-bike per la città ultraleggera e dal prezzo molto interessante. Si chiama RadMission Electric Metro Bike e arriverà anche in Europa a partire da ottobre 2020, con specifiche tecniche riviste per farla essere conforme al codice della strada dei Paesi del vecchio continente, ma è già ordinabile online.

Fonte foto: RadMission 2 di 6 RadMission Electric Metro Bike: il design Esteticamente la RadMission Electric Metro Bike è una bici elettrica molto semplice e senza fronzoli, disponibile sia con asta dritta (il modello High-Step) che inclinata (il modello Mid-Step). È sostanzialmente una bici tradizionale, con l'aggiunta di un motore elettrico integrato nel mozzo della ruota posteriore e di una batteria avvitata sul telaio, ben visibile ad occhio nudo. Molto largo il manubrio, per renderla comoda nell'uso quotidiano in città.

Fonte foto: RadMission 3 di 6 RadMission Electric Metro Bike: il telaio Uno dei punti forti della RadMission Electric Metro Bike è la leggerezza: appena 21,5 chili nella versione da Mid-Step 18 pollici e 22 chili in quella High-Step da 21,5 pollici. Il telaio è abbastanza robusto e sopporta un carico massimo di 125 chili. La RadMission Electric Metro Bike monta pneumatici con battistrada da 1,95 pollici, dimensione tipica per le bici da città, e freni Tektro.

Fonte foto: radmission 4 di 6 RadMission Electric Metro Bike: luci e catadiottri La RadMission Electric Metro Bike monta tutte le luci e i catadiottri necessari a ottenere l'omologazione stradale in Europa: un faro frontale a Led e un catadiottro posteriore con luce di frenata. Sul manubrio è presente un piccolo quadro comandi dal quale è possibile controllare sia le luci che l'assistenza alla pedalata, oltre a controllare lo stato di carica della batteria.

Fonte foto: Radmission 5 di 6 RadMission Electric Metro Bike: motore e batteria In Europa la RadMission Electric Metro Bike arriverà con motore da 250 Watt e 50 Nm di coppia, integrato nell'hub della ruota e collegato ai pedali con catena tradizionale. La velocità massima di questa e-bike sarà di 25 chilometri orari e la batteria, una Samsung a 48 Volt da 504 mAh, offrirà un’autonomia di circa 80 chilometri. L'assistenza alla pedalata è regolata dal sensore di cadenza e c'è un acceleratore a manopola per dare un extra boost, ma non ci sono marce né deragliatore.