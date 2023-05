Rai 3: dal 2 giugno il TGR si vede così

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Oggi è possibile, grazie al Digitale Terrestre, vedere tutti i TG regionali Rai da ovunque in Italia: basta sintonizzare i canali da 801 a 823, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. A breve, però, arriverà un modo molto più smart di guardare i TG regionali perché a partire dal 2 giugno 2023 tutti i notiziari saranno disponibili in diretta anche tramite HbbTV, cioè tramite la TV ibrida via Internet.

I TG regionali della Rai sono una vera e propria istituzione in Italia: seguiti da milioni di telespettatori ogni giorno, rappresentano un presidio di informazione importantissimo all’interno del servizio pubblico, anche perché i giornalisti delle TGR (le testate giornalistiche regionali) sono spesso i primi inviati Rai ad arrivare sui luoghi dei fatti di cronaca.

TGR Rai: cosa cambia dal 2 giugno

A partire dal 2 giugno la Rai farà una cosa che, in un certo senso, è ovvia: sfruttare la tecnologia già disponibile per rendere facilmente fruibili i contenuti già disponibili, tramite una app che già esiste.

La tecnologia è la HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV), cioè la trasmissione ibrida del segnale televisivo, che viaggia contemporaneamente sia via etere che via Internet. I contenuti sono quelli dei TG regionali, che al momento si possono vedere sui canali da 801 in poi. L’app è RaiTV+, ed è quella che si lancia premendo il tasto del telecomando "freccia su" mentre stiamo guardando un programma Rai.

Già oggi, entrando in RaiTV+, è possibile vedere on demand le repliche di tutti i TG della Rai, sia nazionali che regionali (comprese le edizioni in tedesco e ladino del Trentino Alto Adige e quella in sloveno del Friuli Venezia Giulia).

A partire dal 2 giugno, però, sarà possibile vedere i TG regionali anche in diretta, senza aspettare la fine dell’edizione e i tempi della pubblicazione sulla piattaforma.

TGR Rai in HbbTV: come funziona

Per vedere tutti i TG regionali della Rai in diretta tramite HbbTV sono necessarie solo due cose: una connessione a Internet e una TV compatibile con HbbTV in versione 2.0.1 o successiva (la maggior parte delle Smart TV moderne è compatibile).

Una volta soddisfatti questi due semplici requisiti è sufficiente accendere la TV su Rai 3 nell’orario di trasmissione dei TG regionali. La TV mostrerà automaticamente il TG della Regione in cui ci troviamo, in particolare il flusso ricevuto dall’antenna del Digitale Terrestre.

Per cambiare Regione dobbiamo aprire RaiTV+ con "freccia su" e selezionare "Cambia edizione locale". A questo punto si apre una nuova pagina dalla quale dobbiamo passare da "segnale antenna" a "segnale streaming", cosa che ci permetterà di scegliere quale segnale regionale riprodurre in diretta.

La cosa molto interessante e utile è che questo sistema, basandosi su Internet, funziona alla perfezione anche nelle zone dove non c’è segnale TV o il segnale è molto scadente.