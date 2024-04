Razer Kishi Ultra, il nuovo controller da gioco per smartphone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Razer

Razer ha presentato ufficialmente il nuovo Kishi Ultra, il controller di gioco USB-C sviluppato appositamente per trasformare uno smartphone Android, un iPhone 15 o un iPad mini in una perfetta console portatile.

Con questo accessorio, un qualsiasi device mobile compatibile può diventare un perfetto dispositivo per il gaming, garantendo agli utenti un’esperienza di gioco molto vicina a quella di una console con una presa sicura, confortevole ed ergonomica anche dopo diverse ore di utilizzo.

Razer Kishi Ultra – Controller di gioco per smartphone – Compatibile con Android e iOS

Razer Kishi Ultra: scheda tecnica

Visto il numero crescente di utenti che sceglie il proprio smartphone per entrare nel mondo del gaming portatile, un dispositivo come Razer Kishi Ultra può diventare un valido alleato per rendere il più agevole possibile l’esperienza di gioco e garantire a chiunque un feeling che si avvicina molto a quello di una console, tenendo in considerazione, chiaramente, tutte le specifiche di un fattore di forma così compatto.

Razer Kishi Ultra ha un pad direzionale mecha-tattile a 8 direzioni e i classici pulsanti ABXY, che garantiscono una reattività e un comfort pari a quelli di un classico joystick. Sul retro trovano posto i trigger Hall Effect, molto simili a quelli che si possono trovare sui controller di gioco più venduti.

Per quanto riguarda gli stick, invece, ci sono le classiche "levette" di dimensioni standard, con anelli antifrizione e superficie in TPSiV, lo stesso materiale presente sui dispositivi da gaming più comuni sul mercato.

Presenti anche i pulsanti multifunzione L4/R4, che possono essere programmati dall’utente con configurazioni personalizzate (ad esempio per eseguire combinazioni di tasti) utilizzando l’apposita applicazione Razer Nexus.

Sempre tramite l’applicazione è anche possibile accedere alle impostazioni del dispositivo, avviare la registrazione dello schermo e condividere facilmente i video registrati sui propri canali preferiti. Molto interessante anche il sistema di illuminazione dinamico RGB Razer Chroma¸ anch’esso personalizzabile dall’applicazione e completamente adattabile al gusto personale dell’utente.

Presente anche la nuova tecnologia Razer Sensa HD Haptics, per una vibrazione aptica ben definita, che (sui device compatibili) rende l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Infine, oltre che con i dispositivi mobile di cui sopra, il controller è compatibile anche con i PC, con la possibilità di collegarlo direttamente via USB-C con la garanzia di una bassissima latenza e la piena compatibilità con le funzioni per la vibrazione.

Una scelta interessante quella di Razer, che così facendo va ben oltre il semplice controller mobile, ma trasforma il Kishi Ultra in un accessorio per il gaming da utilizzare con tantissimi dispositivi diversi.

Razer Kishi Ultra: prezzo e disponibilità

Il nuovo controller Razer Kishi Ultra può essere già acquistato sul sito ufficiale, su Amazon e presso i principali rivenditori del settore, al prezzo consigliato di 169,99 euro.

Razer Kishi Ultra – Controller di gioco per smartphone – Compatibile con Android e iOS