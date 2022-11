Realme 10 Pro+, Realme 10 Pro e Realme 10 5G ufficiali: caratteristiche e prezzi

Realme ha completato la lineup della gamma di smartphone di fascia media e medio-bassa Realme 10: dopo Realme 10 4G arrivano anche Realme 10 5G, Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+. La serie 10 di Realme, dunque, segue le orme della precendete serie Realme 9 che è stata proposta con le stesse versioni (4G, 5G, Pro e Pro+) e, in più, anche con i due modelli Realme 9i e Realme 9i 5G.

Molto probabilmente i modelli in arrivo faranno il bis del successo ottenuto da quelli già sul mercato, che si sono distinti per un ottimo rapporto tra caratteristiche e prezzo. Per un certo periodo la precedente gamma resterà in vendita, cosa che renderà la fascia media ancor più affollata di quanto non lo sia già oggi.

Realme 10 Pro+: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Realme 10 Pro+ è il chip MediaTek Dimensity 1080, con a tre combinazioni di memoria: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB.

Il display curvo è AMOLED, misura 6,7 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 800 nit di luminosità ed è certificato HDR10+. Il lettore per le impronte digitali è posto sotto il pannello.

Sul retro sono state collocate tre fotocamere: il sensore principale da 108 MP, il sensore ultra grandangolare da 8 MP e il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Realme 10 Pro+ ha la connessione Bluetooth 5.2 e l’NFC per pagamenti contactless e lettura di chip di card elettroniche.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W, che secondo il produttore porta la batteria da 0% al 50% in 17 minuti. I colori disponibili sono: Black (nero), Blue (azzurro chiaro) e Starlight (oro chiaro).

Realme 10 Pro: caratteristiche tecniche

Il processore del Realme 10 Pro è il Qualcomm Snapdragon 695 5G, mentre le combinazioni di memoria sono due: 8/256 GB e 12/256 GB.

Il display è un LCD da 6,72 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e picco di luminosità di 680 nit. Il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente e non è integrato, come su tutti gli smartphone con schermo LCD.

Le fotocamere posteriori sono due: il sensore principale da 108 MP e il sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 33W e non c’è l’NFC. I colori disponibili sono Black (nero) e Blue (azzurro).

Realme 10 5G: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il Realme 10 5G è il MediaTek Dimensity 700, con due varianti per la memoria: 8/128 GB e 8/256 GB.

Il display è di tipo LCD e misura 6,6 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità di 400 nit. Il lettore delle impronte digitali è di lato.

Il gruppo fotocamere sul retro è composto da un sensore principale da 50 MP, un sensore con apertura focale da f/2.5 (di cui Realme non comunica la risoluzione) e da un sensore da 2 MP per le macro. La fotocamera anteriore è da 8 MP e posizionata in un notch a V.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh e ricarica da 33W, ha l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm ma non ha il chip NFC. I colori disponibili sono Black (nero) e Gold (oro chiaro).

Gamma Realme 10: disponibilità e prezzi

I tre smartphone Realme 10 Pro+ 5G , Realme 10 Pro 5G e Realme 10 5G in Cina possono essere già prenotati, la vendita inizierà il 25 novembre e i prezzi sono:

Realme 10 Pro+ 12/256 GB: 2.299 yuan (310, 89 euro)

Realme 10 Pro+ 8/256 GB: 1.999 yuan (270,14 euro)

Realme 10 Pro+ 8/128 GB: 1.699 yuan (229,60 euro)

Realme 10 Pro 12/256 GB: 1.899 yuan (256,80 euro)

Realme 10 Pro 8/256 GB: 1.599 yuan (216,23 euro)

Realme 10 5G 8/256 GB: 1.599 yuan (216,23 euro)

Realme 10 5G: 8/128 GB: 1.299 yuan (175,66 euro)

Quasi certamente arriveranno tutti i modelli anche in Italia, come è successo già per la gamma Realme 9, ma non sappiamo ancora a che prezzi.