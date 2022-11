Realme 10 ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Come annunciato nei giorni scorsi da Realme, oggi il produttore cinese ha ufficializzato il suo nuovo smartphone 4G: è il Realme 10 e il lancio è globale, quindi il nuovo telefono è già disponibile anche in Italia e non dovremo attendere molto per averlo. Realme 10 è un telefono 4G di fascia medio-bassa, ma rispetto a molti dispositivi di prezzo simile è dotato di caratteristiche tecniche di livello superiore. Il prezzo di lancio è già molto buono, dunque, ed è molto probabile che nei prossimi mesi qualche offerta mirata lo renda ancor di più uno dei best buy del primo semestre 2023.

Realme 10: caratteristiche tecniche

Realme 10 ha un chipset MediaTek Helio G99 ed una sola configurazione di memoria: 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Come molti dispositivi recenti, però, anche Realme usa la tecnologia della RAM "virtuale": in pratica parte della memoria di archiviazione (in questo caso altri 8 GB) viene usata per le app in esecuzione permettendo, così, di tenere aperte più app senza rallentare le prestazioni. Lo spazio di archiviazione, inoltre, è espandibile fino a 1 TB con una schedina microSD opzionale.

Interessante la scelta fatta da Realme per lo schermo: è un display AMOLED (e non LCD) da 6,4 pollici, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5. La risoluzione è Full HD+ e la densità di pixel è alta: 411 ppi.

La dotazione di fotocamere prevede un sensore principale Samsung JN1 da 50 MP, f/1.8, grandangolare e un sensore di profondità da 2 MP La principale è dotata di tecnologia ProLight, per ridurre il rumore degli scatti con poca luce, e della funzione di peak e zoom per controllare manualmente le zone di messa a fuoco. La fotocamera frontale, inserita nel notch a foro in alto a sinistra dello schermo, è invece da 16 MP.

Molto interessante anche la batteria, da 5.000 mAh e con ricarica a 33 Watt (da 0 a 50% in 28 minuti). Si tratta di una buona capacità, se consideriamo che lo spessore del telefono è limitato a 7,95 millimetri. Non manca, infine, il jack per le cuffie mentre manca, al contrario, la connessione NFC.

Realme 10: disponibilità e prezzo

Realme 10 è già disponibile in Italia e può essere acquistato a 279,99 euro. C’è anche una promozione di lancio, fino al 16 novembre, che porta il prezzo a 249,99 euro. Lo smartphone è dotato di Android 12 con interfaccia Realme UI 3.0 e gode di 3 anni di garanzia.