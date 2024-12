Fonte foto: Realme

Realme ha svelato un nuovo smartphone in Cina: si tratta del Realme V60 Pro che, nonostante la denominazione “Pro”, andrà ad occupare la fascia bassa del mercato, affiancandosi al recente Realme C75 e garantendo però la possibilità di utilizzare il 5G oltre a tanta memoria RAM e alla certificazione di impermeabilità. Lo smartphone potrebbe ritagliarsi uno spazio anche in Europa, con un possibile rebrand che lo porterebbe a far parte della serie C con cui Realme occupa la fascia bassa del mercato.

Realme V60 Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme V60 Pro è dotato di un display IPS LCD da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il display ha un foro per la fotocamera anteriore. Lo smartphone può sfruttare il SoC MediaTek Dimensity 6300, realizzato con processo produttivo a 6 nm e in grado di garantire il supporto al 5G.

Sul mercato, il V60 Pro sarà proposto in due varianti, entrambe con 12 GB di memoria RAM e con la possibilità di aggiungere altri 12 GB di RAM virtuale. La differenza è rappresentata dallo spazio di archiviazione, pari a 128 GB nella versione base e a 256 GB in quella top (in entrambi i casi si tratta di moduli di memoria UFS 2.2).

La batteria, invece, ha una capacità di 5.600 mAh, con ricarica rapida da 45 W e con possibilità anche di ricarica inversa da 5 W. Considerando la risoluzione del display e i consumi ridotti del chip, lo smartphone dovrebbe garantire un’autonomia al top, caratterizzandosi come un vero e proprio battery phone.

Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 Megapixel, con un sensore secondario le cui specifiche non sono state chiarite (dovrebbe servire solo per la rilevazione della profondità di campo), e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. C’è un sensore di impronte digitali laterale ed è presente il supporto Dual SIM (ma non c’è l’eSIM). Il Realme V60 Pro è certificato IP68 e IP69.

Il sistema operativo è Android 14 con Realme UI. Non ci sono informazioni sul tipo di supporto software che sarà garantito da Realme ma almeno un major update arriverà. Le dimensioni sono pari a 165,69×76,22×7,99 mm con un peso di 197 grammi. La scocca è disponibile in tre colorazioni (Obsidian Gold, Rock Black e Lucky Red).

Realme V60 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme V60 Pro è in vendita da subito in Cina con un prezzo di 1.599 yuan (circa 210 euro) per la versione 12/256 GB e di 1.799 yuan (circa 235 euro) per la versione 12/512 GB. Al momento, non è prevista la commercializzazione in Europa dove lo smartphone potrebbe arrivare dopo un rebrand, come parte della serie C di Realme.