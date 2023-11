Realme 11 Pro, prezzo cala vertiginosamente: offerta al minimo storico

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Anche l’occhio vuole la sua parte. Non è vero che tutti gli smartphone sono uguali: ci sono ancora aziende che investono nel design per realizzare telefoni che catturano l’occhio. Il realme 11 Pro è uno di questi. Smartphone top uscito da poco sul mercato e con un compito ben preciso: stupire. Non solo per le ottime caratteristiche (performance elevate a fronte di un prezzo alla portata di tutti), ma soprattutto per il design ricercato. Non a caso realme ha affidato al designer italiano Matteo Menotto (ex designer di stampa per Gucci) la realizzazione della parte posteriore. E il risultato è un piccolo capolavoro: la pelle vegana impreziosisce il dispositivo e lo rende premium. Una scelta vincente e che contraddistingue il dispositivo dalla concorrenza.

Tutto questo preambolo serve a introdurre la vera protagonista di oggi: l’offerta disponibile su Amazon. Il realme 11 Pro, infatti, è in promo speciale con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare più di 100€ sul prezzo di listino e fa scendere il prezzo al minimo storico di sempre. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Un’ottima offerta Black Friday da cogliere al volo: tra le offerte della sua fascia di prezzo è uno dei migliori che puoi trovare.

realme 11 Pro: prezzo, offerta e sconto

Scende al minimo storico il prezzo del realme 11 Pro. Grazie alla promo Black Friday lo trovi con uno sconto del 29% e a un prezzo di 270,33€. Il risparmio rispetto al costo di listino è di poco superiore ai 100€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di pagamento. Lo smartphone è già disponibile per la spedizione e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine)

realme 11 Pro: la scheda tecnica

Del design del telefono ne abbiamo già parlato accuratamente all’inizio dell’articolo, ora concentriamoci sulle caratteristiche tecniche. Il realme 11 Pro è uno smartphone che si posiziona in quella fascia tra un medio di gamma e un top. Partiamo da uno dei punti forti del dispositivo: il display. realme ha dotato lo smartphone di uno schermo AMOLED leggermente curvo da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz per una maggiore fluidità e scorrevolezza. Il pannello è impreziosito anche da una particolare protezione oculare per gli ambienti con scarsa illuminazione, in modo da non affaticare troppo la vista. Sotto la scocca è presente anche un ottimo processore MediaTek Dimensity 7050 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Altro punto forte è la fotocamera principale. realme ha optato per l’ottimo sensore Sony da 100MP con ProLight OIS, una particolare tecnologia che rende i video e le foto in movimento super stabilizzate. In questo modo ogni contenuto prodotto ha una qualità elevatissima e grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale i colori e le varie impostazioni sono modificati in tempo reale. La fotocamera frontale è da 16MP.

La batteria da 5000mAh assicura un’autonomia fino a due giorni e grazie al supporto alla ricarica rapida da 67W impieghi poco meno di un’ora per il 100% di carica.

