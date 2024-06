Realme 12 Pro+ 5G, il cameraphone di fascia media a un prezzo mai visto

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Gli smartphone di fascia media di Realme sono tra i prodotti più apprezzati dai consumatori, grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo e una serie di caratteristiche molto interessanti, che alzano l’asticella di questi device avvicinandoli a quelli di fascia superiori.

Nel caso del Realme 12 Pro+ 5G, ad esempio, a fare la differenza è l’ottimo comparto fotografico che si distingue sicuramente dalle altre opzioni in questa fascia di prezzo, e avvicina questo dispositivo al segmento dei cameraphone.

Con le ottime offerte Amazon, poi, acquistare questo telefono è ancora più semplice e proprio in queste ore è disponibile a un prezzo davvero irripetibile che per poco più di 400 euro consente addirittura di acquistare la versione 12/512 GB.

Realme 12 Pro+ 5G: scheda tecnica

Realme 12 Pro+ 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.412 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a cui si affiancano, in questo caso, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, non espandibile. Con la funzione Virtual RAM, inoltre, l’utente può ottenere fino a 12 GB di RAM in più attingendo alla memoria interna del device, se disponibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x da 64 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC, l’USB-C e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Per quanto riguarda l’audio, invece, questo modello è dotato di due speaker certificati Dolby Atmos e HiRes Audio e due microfoni con funzioni per la cancellazione del rumore.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica cablata superVOOC da 67 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Realme 12 Pro+ 5G: l’offerta su Amazon

Realme 12 Pro+ 5G è un dispositivo di fascia media che si distingue dalla massa grazie ad un ottimo comparto fotografico,che ha realmente una marcia in più e che è in grado di soddisfare anche le aspettative degli utenti più esigenti. Inoltre la presenza di un teleobiettivo periscopico in questa categoria è una vera rarità.

Più che buono anche il processore di Qualcomm che, affiancato ai 12 GB di RAM, garantisce una buona fluidità nell’utilizzo di tutte le applicazioni, anche sui giochi più impegnativi, ma naturalmente senza esagerare.

Infine l’autonomia che, grazie a una batteria molto capiente e al processore completamente ottimizzato, permette di arrivare tranquillamente a fine giornata e, con un po’ di attenzione, superare i due giorni di utilizzo. Con ricarica da 67 W, poi, è possibile arrivare al 50% in soli 19 minuti di ricarica.

Di listino per acquistare questo smartphone servono 599,99 euro ma, con le offerte Amazon si scende a 422,99 euro (-23%, -177 euro), uno sconto davvero molto interessante che potrebbe fare gola a molti.

