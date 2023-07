Realme 9i, mai così conveniente: lo sconto è imperdibile

Fonte foto: Amazon

Uno smartphone tuttofare, grazie al quale potrete leggere e inviare mail, scambiare messaggi con i vostri amici, fare foto e giocare. E, soprattutto, caratterizzato da un prezzo di listino decisamente interessante.

Il realme 9i, lanciato sul mercato poco più di un anno fa, è ancora oggi uno dei migliori smartphone nella fascia medio-bassa del mercato. Dotato di un display FullHD con frequenza di aggiornamento elevata, è perfetto per l’utilizzo quotidiano: merito di una scheda tecnica davvero solida, con SoC e RAM che consentono di svolgere senza grossi problemi la stragrande maggioranza delle operazioni che facciamo tutti i giorni con lo smartphone. E grazie allo sconto top di Amazon, oggi è più economico che mai: lo pagherai pochissimo.

realme 9i scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’accoppiata Snapdragon 680 (realizzato con processo produttivo da 6 nanometri) e 11 gigabyte di RAM dinamica (8 gigabyte fisici a cui si sommano altri 3 gigabyte grazie alla funzione di Espansione Dinamica della RAM DRE) è l’asso nella manica della scheda tecnica del redmi 9i. Un comparto tecnico di tutto rispetto, che ti permetterà di svolgere la gran parte delle operazioni quotidiane: chiamate, invio di messaggi e posta elettronica, foto e video e così via.

L’ampio schermo FullHD con pannello LED da 6.6 pollici vanta una frequenza di aggiornamento a 90Hz ed offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Nella parte posteriore trova invece spazio un comparto fotografico composto da tre sensori che ha ben poco da invidiare a smartphone più costosi. Il sensore principale da 50 megapixel è accoppiato a un obiettivo con apertura da f/1.8 e sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare impostazioni e modalità di scatto. Il sensore macro (con messa a fuoco da 4 centimetri) e l’obiettivo b/n per i ritratti completano il comparto fotografico.

La batteria, poi, è uno dei fiori all’occhiello di una scheda tecnica decisamente interessante. Grazie alla capacità di accumulo da 5.000 mAh non avrete difficoltà ad arrivare a fine giornata con carica residua. E se proprio dovreste trovarvi in difficoltà nessun timore: grazie alla ricarica rapida Dart da 33 Watt e 5 livelli di protezione, otterrete ore di utilizzo aggiuntivo con pochi minuti di ricarica.

Prezzo crollato per lo smartphone low cost: sconto e prezzo finale

Acquistare il realme 9i non è mai stato così conveniente come oggi. Lo smartphone low cost cinese è infatti protagonista di una delle migliori offerte di giornata su Amazon, con il prezzo crollato al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio per eccellenza. Il realme 9i è disponibile con uno sconto del 48% e costa solamente 119,00 euro. Rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore, il risparmio è notevole: lo pagherai 100 euro in meno del listino.

