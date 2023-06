Realme C53 ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Realme

La gamma di smartphone di Realme si rinnova con il debutto in Italia del nuovo Realme C53. Si tratta di un dispositivo che va ad arricchire la fascia bassa del marchio proponendo alcune caratteristiche inedite per gli smartphone economici di Realme come, ad esempio, la ricarica rapida. Gli utenti alla ricerca di un modello a basso costo ma con un rapporto qualità/prezzo elevato possono ora contare su di un’opzione in più da tenere d’occhio.

Le specifiche del nuovo Realme C53

Il nuovo Realme C53 arriva sul mercato con un display IPS LCD da 6,74 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+, refresh rate di 90 Hz e luminosità di picco di 450 nit. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il chip Unisoc Tiger T612 con CPU Octa-Core con 2 Core Cortex-A75 da 1,8 GHz e 6 Core Cortex-A55 da 1,8 GHz.

Tra le specifiche tecniche dello smartphone troviamo anche 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (questa è l’unica configurazione disponibile in Italia). La memoria RAM può essere incrementata con altri 6 GB di RAM virtuale (utilizzando la memoria di archiviazione libera). C’è anche lo slot per la microSD per espandere la capacità di storage.

Il nuovo modello di casa Realme, inoltre, ha una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 33W che debutta nella fascia economica della gamma di smartphone di Realme garantendo una netta riduzione dei tempi di ricarica. Per raggiungere il 50% di carica, partendo dallo 0%, bastano 31 minuti secondo i dati forniti da Realme.

Il Realme C53 ha una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel con apertura f/1.8 e un sensore per la profondità di campo da 0,3 Megapixel. Il modulo delle fotocamere posteriori ha tre elementi circolari, con una disposizione simile a quella resa celebre dagli iPhone Pro. Il terzo elemento, però, non include alcun sensore fotografico ma solo il flash LED. La fotocamera anteriore è da 8 Megapixel.

Lo smartphone di Realme ha dimensioni pari a 167,3 x 76,7 x 7,49 mm per un peso di 182 grammi. Il sistema operativo è Android 13 con Realme UI. Nella scheda tecnica c’è spazio per il chip NFC, per nulla scontato in questa fascia di prezzo, un sensore di impronte digitali laterale, il jack da 3,5 mm e il supporto Dual SIM.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme C53 è disponibile da subito in Italia. Lo smartphone, infatti, non è una novità assoluta della gamma del brand ma era stato già ufficializzato in Asia lo scorso maggio. Le vendite per il mercato italiano partono, invece, da questa settimana. Il prezzo è di 179,99 euro. Lo smartphone arriva nei negozi nelle colorazioni Champion Gold e Mighty Black. Per acquistare il nuovo Realme C53 è possibile fare riferimento ai principali rivenditori italiani oltre che alle offerte degli operatori TIM e WINDTRE.