In queste ore, tra le offerte più interessanti su Amazon, c’è sicuramente il Realme C55, uno smartphone low cost arrivato sul mercato con tre caratteristiche principali: una grande semplicità nell’utilizzo, una buona qualità costruttiva e un prezzo estremamente contenuto.

Del resto non si può chiedere di più a un device in questa fascia di prezzo che, ancora oggi, rappresenta la scelta perfetta per migliaia di utenti che cercano un prodotto affidabile da utilizzare per la vita di tutti i giorni e che può essere acquistato per meno di 150 euro.

Realme C55 – MediaTek Helio G88 – Versione 6/128 GB

Realme C55: scheda tecnica

Realme C55 ha un display LCD IPS da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Sullo schermo c’è la tecnologia Mini Capsule, il sistema sviluppato da Realme e ispirato alla Dynamic Island di Apple, che mostra alcune semplici informazioni sullo stato del telefono indicando, ad esempio, il livello della batteria, i GB di dati utilizzati o il numero di passi fatti dall’utente.

Il processore è un MediaTek Helio G88 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando scheda microSD.

Presente anche la Virtual RAM, che consente all’utente di ottenere fino a 6 GB di RAM aggiuntiva attingendo allo spazio di archiviazione interno del dispositivo.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP (f/1.8) e un sensore di profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Tra le opzioni di connettività non c’è, ovviamente il 5G, dato che il processore a bordo non ha un modem adatto per accedere alla rete veloce. Ci sono, tuttavia, il 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3.5 mm e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo SUPERVOOC da 33 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Realme UI 4.0.

Realme C55: l’offerta su Amazon

Il Realme C55 è uno smartphone economico, perfetto per chi non ha particolari esigenze e cerca un dispositivo che, principalmente, non abbia un prezzo eccessivo.

Tra le particolarità vale la pena segnalare l’autonomia che, grazie alla capiente batteria e a un processore poco energivoro, può superare tranquillamente il giorno di utilizzo.

Interessante anche la tecnologia Mini Capsule che resta ancora un caso isolato sui dispositivi Android ma che comunque gli appassionati di tecnologia apprezzano.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 219,99 euro ma, con l’offerta Amazon si scende a 149,99 euro (-32%, -70 euro), uno sconto da non trascurare che rende questo smartphone ancora più accessibile.

