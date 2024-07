Fonte foto: Realme

Il mercato degli smartphone entry-level è molto interessante, anche se a volte sottovalutato dagli utenti. Spesso, infatti, si trovano dei dispositivi dalle funzionalità e prestazioni di tutto rispetto, capaci di competere anche con smartphone mediogamma, ma ad un prezzo decisamente più accessibile.

Tra i dispositivi di questa fascia spicca senz’altro il Realme C65. Si tratta di uno smartphone con un processore performante, la funzione Dynamic RAM e anche un sistema di ricarica rapida da 45 W.

Realme C65 ha già un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, è possibile risparmiare ancora di più grazie alla recente offerta su Amazon, che permette di acquistare questo dispositivo con uno sconto del 30% sul prezzo originario.

Realme Smartphone C65 – MediaTek Helio G85 – Versione 8/256GB no-description [30 s di ricarica per 43 min di chiamate; 28,7 giorni in standby] La ricarica rapida da 45 W più agile del segmento, per velocità di ricarica di livello superiore. Ricarica per alcuni minuti, parla per ore. Batteria massiva da 5.000 mAh, Gustati tutte le forme di intrattenimento che preferisci, dai videogiochi ai film fino alla musica; a fine giornata, avrai ancora carica a volontà.

[4 anni di utilizzo senza ritardi] Certificazione di fluidità di efficienza A TÜV SÜD. Mantieni per anni la sensazione di avere un telefono nuovo. Grazie a una sapiente ottimizzazione a livello di hardware e software, realme C65 ha ottenuto la certificazione di fluidità per 48 mesi TÜV SÜD, lo standard di qualità più elevato per questo segmento di prezzo.

[Il primo incremento AI di realme] Sempre più fluido. realme C65 è dotato di un incremento AI, una funzionalità all'avanguardia realizzata per ridurre il ritardo e migliorare le prestazioni di gioco con un'elevata frequenza dei fotogrammi. Il connubio tra incremento della fluidità e incremento di gioco ti offre un'esperienza di utilizzo del telefono completa, pensata per eseguire più attività avanzate e giocare senza interruzioni.

[Design della fotocamera top di gamma] Il primo modello della categoria con lente verticale, che riprende gli stessi elementi del design delle fotocamere top di gamma. E per rendere il design ancor più straordinario, un processo di placcatura sottovuoto ad alta lucentezza ti permette di mostrate il tuo gusto personale.

[Smart Touch antipioggia] Interazione touch efficace, anche quando hai le mani umide o lo schermo è bagnato. Sblocca il telefono, rispondi alle chiamate e inserisci la password sotto la pioggia, senza bisogno di asciugare lo schermo.

Realme C65: caratteristiche tecniche

Come accennato in precedenza, Realme C65 è un dispositivo entry level davvero interessante. È infatti dotato di un display IPS da 6,67 pollici, risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), refresh rate da 90 Hz, certificazione Low Blue Light TÜV SÜD per il comfort visivo e picco di luminosità 625 nit.

Questo smartphone include inoltre un processore MediaTek Helio G85 con CPU fino a 2 GHz, RAM da 8 GB (espandibile di altri 8 GB di RAM virtuale) e spazio di archiviazione di 256 GB, espandibile con una scheda microSD. Inoltre, include anche la funzionalità AI Boost, che permette di migliorare le prestazioni in in modalità gaming, per ottenere un’esperienza sempre fluida dello smartphone.

Anche il comparto fotografico di Realme C65 è notevole. Questo smartphone dotato di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e apertura focale f/1.8 e sensore per la profondità di campo da 2 MP f/2.4. Dall’altro lato, la fotocamera anteriore è invece dotata di un sensore da 8 MP, con apertura focale f/2.0.

A livello software, questo dispositivo entry level integra cinque funzionalità interessanti, come lo Smart Code Scan per la scansione intelligente dei codici, la Luminosità personalizzata, i Gesti aerei, per utilizzare alcune funzioni senza toccare il dispositivo, la Modalità in movimento, che permette di interagire in modo più intuitivo con app come Google Maps e Musica quando si è in viaggio e il Pulsante dinamico, completamente personalizzabile.

Per quanto riguarda le connessioni, questo dispositivo presenta il Wi-Fi 5, il 4G, il Bluetooth 5.0, l’NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, una porta USB di tipo C 2.0 e il jack audio da 3,5 mm.

Tra le altre caratteristiche anche la certificazione IP54 che attesta la resistenza del device alla polvere e all’acqua e la certificazione A di fluidità e di efficienza TÜV SÜD (che garantisce 4 anni di utilizzo in modo fluido).

La batteria è da 5.000 mAh con sistema di ricarica rapida 45 W.Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Realme C65: l’offerta su Amazon

Realme C65 è disponibile nei colori Oro o Nero al prezzo di listino 219,99 euro. Tuttavia, grazie all’attuale offerta su Amazon è possibile acquistarlo all’incredibile prezzo di 153,98 euro (-30%, – 66,01 euro), una promozione imperdibile, che permette di acquistare un ottimo smartphone a un prezzo davvero interessante.

