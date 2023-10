Realme GT 5 Pro in arrivo: come sarà

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme GT 5 Pro è il prossimo smartphone di fascia alta dell’azienda del gruppo BBK che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere presentato ufficialmente sul mercato indiano entro la fine dell’anno e, poco dopo, arrivare anche in Europa.

A condividere le prime informazioni su questo dispositivo è stato il noto leaker Digital Chat Station che su Weibo ha postato i primi rumor sulla versione Pro del Realme GT 5 (in foto) presentato ufficialmente solo poche settimane fa.

Se le indiscrezioni fossero confermate, Realme avrebbe realizzato un vero e proprio top di gamma con una scheda tecnica dalle alte prestazioni, dove spiccano sicuramente il prossimo processore Qualcomm, che sarà presentato ufficialmente il 24 ottobre, e un comparto fotografico dalle grandi potenzialità.

Realme GT 5 Pro: cosa sappiamo

Dalle informazioni condivise da Digita Chat Station, sappiamo che il nuovo Realme GT 5 Pro ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione 2K e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto da Realme è il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ormai in dirittura d’arrivo. Al fianco di questo potentissimo chip dovrebbero esserci 12 GB/16 GB di RAM e 256 GB/512 GB di spazio di archiviazione, non è ancora chiaro se sarà espandibile o meno.

Ancora incerte le informazioni sul comparto fotografico ma da quanto trapelato questo device avrà un sistema a tre fotocamere con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un teleobiettivo periscopico con zoom 3X (sempre da 50 MP e sempre con OIS) e un terzo sensore non meglio specificato, probabilmente un ultra-grandangolare. La fotocamera frontale, invece, dovrebbe essere da 32 MP.

Non conoscendo ancora i dettagli del nuovo processore sono incerte anche le opzioni di connettività ma, trattandosi di un top di gamma, è facile ipotizzare la presenza del 5G, del WiFi 7, del Bluetooth 5.3, dell’USB-C e delle varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC.

Sempre secondo le indiscrezioni la batteria dovrebbe essere da 5.400 mAh con ricarica via cavo da 100 W e ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo sarà Android 14 con interfaccia utente proprietaria Realme UI 4.0.

Infine dovrebbe esserci la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Realme GT 5 Pro: quando arriva

Secondo Digital Chat Station, il Realme GT 5 Pro dovrebbe essere presentato ufficialmente entro la fine dell’anno. Non c’è ancora una data precisa ma, se pensiamo che il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sarà rivelato al pubblico il prossimo 24 ottobre, è facile ipotizzare che questo smartphone arrivi sul mercato indiano subito dopo, tra novembre e dicembre.

Non ci sono ovviamente indicazioni sul prezzo e su un eventuale arrivo sui mercati esteri ma, probabilmente, già dalle prossime settimane avremo qualche informazione in più al riguardo.