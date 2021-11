Realme GT Neo2 è arrivato in Italia con un prezzo ottimo

L’ultimo smartphone del brand cinese Realme è finalmente arrivato in Italia. Il nuovo Realme GT Neo 2 era stato annunciato due mesi fa, ma ora potrà essere acquistato con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per questo molti l’hanno già incoronato come nuovo flagship killer.

Le caratteristiche tecniche sono di tutto rispetto, a partire dallo schermo AMOLED ampio da 6,62 pollici che offre una frequenza di refresh a 120 Hz. Anche il chipset non è affatto male, grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 870 che garantisce ottime prestazioni e ovviamente non manca la connettività 5G. Una lunga autonomia è garantita dalla batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida: raggiunge il 100% della carica in appena 36 minuti. Anche il design offre linee semplici, ma sul retro la colorazione è decisamente originale, con una banda nera che attraversa verticalmente il telefono a contrasto con uno splendido verde fluo per la colorazione Neo Green. Insomma, per chi cerca un media gamma dal design accattivante a un buon prezzo, Realme GT Neo 2 è la risposta.

Realme GT Neo 2: le caratteristiche tecniche

Partiamo dal display che offre un pannello AMOLED E4 da 6,621 pollici con risoluzione Full HD+ a 2040×1080 pixel, con frequenza di refresh a 120 Hz e 1300 nits di luminosità di picco. Le prestazioni invece sono garantire dal SoC Snapdragon 870, con CPU octa core a 3,2 GHz e GPU Adreno 650, supportati da almeno 8 GB di RAM, ma con la possibilità di sceglier anche il taglio da 12 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di tipo UFS 3.1 a scelta tra 128 GB o 256 GB.

Per quanto riguarda la connettività, ovviamente non manca il 5G e il 4G/LTE, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Navic, QZSS e una porta USB C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la SuperDart Charge a 65 watt per una carica completa in 36 minuti.

La multimedialità è garantita dai due altoparlanti stereo Dolby Atmos Hi-Res, combinata con GT Mode 2.0 e il Tactile Engine 2.0, un sistema che consente la dissipazione del calore e permette un’ottima esperienza per chi si dedica al gaming.

Realme GT Neo 2: fotocamera e design

Il comparto fotocamera sul retro offre una configurazione tripla con sensore principale da 64 MP e apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 8 MP e apertura f/2.2 e una macro da 2 MP con apertura f/2.4. La fotocamera frontale invece è da 16 MP. Non manca un software fotografico con funzioni interessanti come lo Street Photography Mode per fare il "punta e scatta", il Super Nightscape Mode per le foto in notturna e altre modalità supportate dall’intelligenza artificiale per foto professionali.

Il design è semplice e poco ingombrante, ma è nella colorazione Neo Green che si trova il massimo dell’originalità: uno sfondo verde fluo attraversato da una banda nera. Semplici invece le altre due colorazioni Neo Black e Neo Blue.

Realme GT Neo 2: data di uscita e prezzo

Il nuovo Realme GT Neo 2 è arrivato anche in Italia, dove si trova in vendita al prezzo che parte da 449 euro, per la versione 8GB di RAM e 128 GB di memoria interna, fino a 549 euro per 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.