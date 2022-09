Realme GT Neo4 avrà un chip e uno schermo migliori, ma una ricarica peggiore

Dopo aver svelato a marzo il Realme GT Neo3, il colosso cinese potrebbe presentare a breve il nuovo Realme GT Neo4. Se già il GT Neo3 (in foto) era dotato del Mediatek Dimensity 8100, uno dei migliori chipset per medi di gamma in circolazione, un’indiscrezione del noto Digital Chat Station ha rivelato che il prossimo modello potrebbe esser dotato invece del miglior chip di Qualcomm. Inoltre, rispetto al modello precedente, il GT Neo4 di Realme presenterà anche uno schermo migliore, mentre inferiore dovrebbe essere la potenza di ricarica.

Realme GT Neo4: come sarà

Il leaker, attraverso il social cinese Weibo, ha svelato che il nuovo modello della serie Realme GT Neo è in arrivo. Il telefono, secondo i primi rumor, avrebbe dovuto avere a bordo il chip MediaTek Dimensity 8200, e invece sarà dotato del Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Cioè di un chip migliore, l’ultimo SoC di punta della società statunitense, che si basa sul processo di produzione a 4nm di TSMC, assicura un consumo energetico inferiore rispetto alla versione standard e ha una frequenza di ben 3,2 GHz. Un chip, dunque, da top di gamma e non da fascia media. Se ciò fosse confermato, il salto in avanti di GT Neo4 rispetto al predecessore Realme GT Neo3 sarebbe enorme.

Sempre secondo Digital Chat Station il prossimo Realme GT Neo4 sarà caratterizzato da un display AMOLED con risoluzione di 1,5K con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Anche in tal caso si tratterebbe di un salto in avanti, rispetto alla risoluzione Full HD+ del GT Neo3.

Dove il nuovo device di Realme potrebbe essere inferiore rispetto al predecessore, invece, sarà la potenza di ricarica: mentre il GT Neo3 è disponibile con ricarica rapida da 80 o 150 W, infatti, il Neo4 potrebbe posizionarsi nel mezzo e offrire una ricarica da 100 W. Ma non sarebbe un grave difetto: rispetto a quanto offrono molti altri produttori concorrenti, infatti, la potenza di 100 watt è più che buona.

Realme GT Neo4: prezzo e disponibilità

Al momento non ci sono notizie ufficiali in merito alla data di lancio del Realme GT Neo 4, ma le indiscrezioni puntano su ottobre. Anche per quanto riguarda il prezzo non vi sono dettagli, tuttavia, tenendo conto che il Realme GT Neo3 con ricarica da 150W e chip Dimensity 8100 costa 699 euro, il nuovo smartphone con chip Snapdragon 8+ Gen 1 molto difficilmente potrà costare di meno.