Realme GT Neo5 avrà una ricarica mostruosa

Dopo aver presentato la nuova lineup Realme 10, Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+, l’azienda cinese è già al lavoro per portare sul mercato una nuova linea di telefoni di alta gamma, i Realme GT Neo5 che seguono gli attuali due Realme GT Neo3. Come previsto, quindi, viene saltata la generazione Realme GT Neo4 poiché il numero 4 in Cina è un po’ come il 17 in Italia e il 13 in USA: meglio saltarlo.

Il tratto distintivo di questa nuova serie di telefoni sarà ancora una volta la ricarica veloce SuperVOOC. Già il Realme GT Neo3 (in foto) è stato un telefono da record, il primo con la ricarica a 150W, ora il Realme GT Neo5 farà ancora meglio: il nuovo record è 240W.

Realme GT Neo5: come sarebbe

Riassumendo le indiscrezioni fin qui rilasciate, a oggi emerge che il processore del Realme GT Neo5 sarebbe il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a 6/8/12/ GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Il display sarebbe un AMOLED da 6,7 pollici, con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il sensore per le impronte digitali posto sotto il pannello. Ignota la risoluzione, ma sarà quasi certamente la classica FHD+.

Sul retro il sensore fotografico principale dovrebbe essere il Sony IMX890 da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), mentre degli altri due sensori, un ultra grandangolare e un macro non si hanno ancora le specifiche. La fotocamera anteriore sarebbe da 16 MP.

L’audio sarà stereo con due altoparlanti veri e con compatibilità Dolby Atmos e Hi-Res Audio.

La parte più interessante però è rappresentata dallla potenza di ricarica elevatissima: la versione con batteria da 5.000 mAh avrà una ricarica SuperVOOC da 120W, mentre quella con batteria da 4.600 mAh avrà addirittura una SuperVOOC da 240W.

Realme GT Neo5: quando arriverebbe

Considerata la quantità di indiscrezioni che stanno trapelando negli ultimi giorni è molto probabile che la nuova serie Realme GT Neo5 possa vedere l’uscita nelle prime settimane del 2023 portando così sul mercato una ventata di novità.

Riguardo ai prezzi, ricordiamo che la filosofia di Realme è piuttosto aggressiva e che il Realme GT Neo3 12/256 GB (in foto) e ricarica da 150W costa di listino 699,99 euro. I prezzi del nuovo GT Neo5 potrebbero essere lievemente più alti a causa della maggiore potenza della ricarica della batteria e dell’andazzo generale dell’inflazione, galoppante in tutto il mondo.