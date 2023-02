Spunta un nuovo medio di gamma: Realme GT Neo5 Lite

A pochi giorni dal debutto dei nuovi Realme GT Neo 5 (in foto) con ricarica super rapida da 240W fa capolino un nuovo modello, di fascia media e in previsione assai meno costoso, il cui nome sarà Realme GT Neo 5 Lite o Realme GT Neo 5 SE, a seconda del mercato di riferimento. Secondo le anticipazioni del leaker Digital Chat Station su Weibo, il social cinese, il nuovo dispositivo di fascia media si collocherà un gradino sotto i due top di gamma, ereditandone però il design.

Rispetto ai due modelli principali, su Realme GT Neo 5 SE o (Lite) cambierà il chip, sarà sostituita la fotocamera principale, si avrà meno potenza di ricarica della batteria e sarà eliminato il LED posteriore dedicato alle notifiche. Un risparmio di componenti che dovrebbe concretizzarsi in un risparmio sul prezzo di listino.

Realme GT Neo 5 Lite: come sarebbe

Secondo il leaker cinese il nuovo Realme GT Neo 5 Lite/SE avrà a bordo il chip Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1, che non è stato ancora presentato ufficialmente ma sulla carta sarà il punto di riferimento dei nuovi telefoni di fascia media del 2023. Per quanto riguarda le memorie, invece, nessuna indicazione dal leaker ma è lecito ipotizzare due tagli tipici da medio gamma di quest’anno: 8/128 GB e 12/256 GB .

Il display potrebbe restare lo stesso del Realme GT Neo 5, quindi un pannello AMOLED da 6,74 pollici, con luminosità di picco di 1.400 nit e frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Sappiamo dalle anticipazioni non ufficiali che sul retro del Realme GT Neo 5 Lite/SE ci saranno due sensori fotografici, proprio come su Realme GT Neo 5, ma saranno diversi: il principale non sarà più un Sony da 50 MP ma un Omnivision da 64 MP, che nonostante la risoluzione superiore ha una qualità inferiore.

Sul Lite mancherebbe il LED che cambia colore in base alla funzione attiva in quel momento, particolare tecnico interessante ma decisamente sacrificabile sull’altare del prezzo finale di vendita, specialmente se parliamo di un medio-gamma. Completerebbe la scheda tecnica la batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100W.

Si tratta di un valore inferiore a quello di entrambe le versioni di GT Neo 5 (che è in vendita con ricarica a 150W o 240W), ma parliamo comunque di più del doppio della potenza di ricarica di un Samsung Galaxy S23 Ultra o di un iPhone 14 Pro Max.

Realme GT Neo 5 Lite: quando arriverebbe

Riguardo alla data di presentazione del nuovo Realme GT Neo 5 SE/Lite si sa ben poco. Le incognite sono diverse e riguardano sia l’effettiva disponibilità sui mercati del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1, dal quale dipenderà tra l’altro anche il prezzo del nuovo telefono.