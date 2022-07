Realme GT2 Master Explorer Edition ufficiale: caratteristiche e prezzi

Realme GT2 Master Explorer Edition, il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda del gruppo BBKdal nome chilometrico e dalla scheda tecnica anabolizzata, è stato presentato in Cina. Le caratteristiche tecniche, che erano state abbondantemente spoilerate nelle settimane scorse, sono ora definitive e ufficiali.

Il nuovo Realme GT2 Master Explorer Edition ha tutte le carte in regola per essere uno tra i telefoni più ambiti dei prossimi mesi, grazie alla presenza del migliore processore di Qualcomm, di un comparto fotografico molto buono, l’ormai immancabile (per Realme) ricarica rapidissima già vista sul GT Neo 3. I colori disponibili sono tre: Islanda (bianco), Cangiante (verde) e Deserto (colore sabbia). La differenza nel successo delle vendite, come già avvenuto per il precedente Realme GT Master Explorer Edition, si realizzerà se il Realme GT2 Master Explorer Edition sarà portato in Europa e Italia a un prezzo giusto. Per ora in Cina risulta molto competitivo.

Realme GT2 Master Explorer Edition: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del realme GT2 master Explorer è il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a tre tagli di memoria: 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB. Il display è un AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ 1080p, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz.

Sul retro del Realme GT2 Master Explorer Edition sono collocate tre fotocamere: la principale è un sensore Sony IMX766 da 50 MP, il sensore secondario è ungrandangolo da 50 MP e chiude la tripletta un piccolo e poco utile sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore nel notch è da 16 MP.

La batteria da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida da 100 W, che porta la carica del telefono da 0 a 100% in 25 minuti. Infine, il sistema operativo è Android 12 su interfaccia UI 3.0.

Infine, molto interessante il design della cover posteriore di questo telefono: un incrocio tra quello di un iPhone 13 e quello di una valigia da esploratore.

Realme GT2 Master Explorer Edition: disponibilità e prezzi

Come anticipato il telefono Realme GT2 Master Explorer Edition è stato appena presentato in Cina dove sarà venduto dal 19 luglio in poi. Non sappiamo quando e se arriverà in Europa e in Italia, né in che tempi. Potrebbe rimanere un prodotto in vendita solo in Cina.

I prezzi però sono interessanti, per cui speriamo possa arrivare anche in Italia. Infatti il Realme GT2 Master Explorer Edition viene venduto in madrepatria nella configurazione base a 3.499 yuan (pari a circa 516,90 euro), mentre con la configurazione più alta viene venduto a 3.999 yuan (pari a circa 590 euro).