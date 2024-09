Fonte foto: Realme

Acquistare uno smartphone di fascia medio-alta non è mai una cosa semplice, soprattutto perché quasi sempre i prezzi sono davvero proibitivi e finiscono per scoraggiare la maggior parte degli utenti.

Ma per chi ha bisogno di particolari specifiche tecniche e vuole un device potente e con tante funzioni, l’unica cosa da fare è armarsi di santa pazienza e mettersi in attesa dell’offerta giusta su Amazon, offerta che quasi mai tarda ad arrivare.

Tra quelle più interessanti di oggi, ad esempio, c’è il Realme GT6, un telefono recentissimo che va a posizionarsi direttamente nella fascia medio-alta del mercato, spiccando oltre che per un comparto hardware all’avanguardia, anche per alcune utilissime funzionalità AI.

Sull’e-commerce, per le prossime ore il prezzo di vendita scende abbondantemente sotto i 600 euro, uno sconto davvero da non lasciarsi sfuggire.

Realme GT6 – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – Versione 12/256 GB

Realme GT6: scheda tecnica

Realme GT6 ha uno schermo AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione di 1.5K (1.264×2.780 pixel), refresh rate variabile fino 120 Hz e 6.000 nit di luminosità di picco. Sullo schermo, a protezione, c’è un vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Questo modello ha la funzione Geek Power Tuning, che permette di regolare la frequenza della CPU e della GPU per avere il pieno controllo sulle performance del chip.

Presente anche Next AI, una suite di funzionalità on-device basate sull’intelligenza artificiale con tante opzioni molto interessanti, come i tool per l’editing delle foto (AI Night Vision e AI Smart Removal) e quelli per aiutare l’utente nell’utilizzo del device o nella navigazione sul web (AI Smart Loop e AI Smart Search).

Tre le fotocamere posteriori: un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 50 MP con PDAF. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP.

Le connessioni comprendono 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC, sensore a infrarossi e i diversi sistemi di geolocalizzazione satellitare. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res audio.

La batteria ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 120 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0, tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza.

Presente infine la certificazione IP65 che attesta la resistenza di questo device alla polvere e ai getti d’acqua da tutte le direzioni.

Realme GT6: l’offerta su Amazon

Il prezzo di vendita del Realme GT6 nella versione 12/256 GB è di 699,99 euro, ma con le offerte su Amazon si scende fino a 569,99 euro (-19%, -130 euro), un’ottima occasione per portare a casa un device di fascia alta e non pentirsi assolutamente dell’acquisto.

Realme GT6 – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – Versione 12/256 GB