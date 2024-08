Realme GT6, un flagship killer a un prezzo molto interessante

Fonte foto: Realme

Realme è uno dei brand più interessanti nel settore degli smartphone, un’azienda che nel tempo ha saputo portare sul mercato ottimi dispositivi, con schede tecniche di buona qualità e un rapporto qualità/prezzo sempre molto alto.

Non è da meno il nuovo Realme GT6, uno dei device più recenti del marchio che viene già considerato da molti come un vero flagship killer e che si è sin da subito distinto per il suo ottimo comparto hardware dove spiccano certamente un display con una luminosità di picco davvero impressionante e il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un chip di ultima generazione che permette al produttore di offrire funzionalità AI on-device.

Nonostante questo smartphone sia arrivato sul mercato solo da qualche settimana, su Amazon è già disponibile a un prezzo scontato, che permette di portarselo a casa a meno di 600 euro.

Realme GT6 – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – Versione 12/256 GB

Realme GT6: scheda tecnica

Realme GT6 ha un display AMOLED che misura 6,78 pollici, ha una risoluzione di 1.5K (1.264×2.780 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz e luminosità di picco di ben 6.000 nit. A protezione del display c’è un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il processore scelto da Realme è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a cui si affiancano per questa offerta specifica 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Con la funzione Geek Power Tuning, l’utente è in grado di regolare la frequenza della CPU e della GPU per avere sempre le migliori prestazioni in qualsiasi situazione.

Grazie al processore Qualcomm e alla NPU (Neural Processing Unit) questo device permette all’utente di accedere alla suite Next AI, con alcune funzionalità on-device basate sull’intelligenza artificiale:

AI Night Vision , che migliora i video in scarse condizioni di illuminazione

, che migliora i video in scarse condizioni di illuminazione AI Smart Removal , per rimuovere oggetti o persone dalle foto

, per rimuovere oggetti o persone dalle foto AI Smart Loop ,versione Realme del Cerchia e Cerca di Google

,versione Realme del Cerchia e Cerca di Google AI Smart Search, che aiuta l’utente nella ricerca sul web

Il comparto fotografico è ottimo: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 50 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione. Il comparto audio è formato da due speaker certificati Hi-Res audio.

La batteria è da 5.500 mAh con ricarica cablata SuperVOOC da 120 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0 e la promessa di tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza.

Infine il Realme GT6 è certificato IP65 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e ai getti d’acqua da tutte le direzioni.

Realme GT6: l’offerta su Amazon

Realme GT6 ha un prezzo di listino di 699,99 euro, ma grazie all’offerta su Amazon si scende fino a 574 euro (-18%, -125,99 euro), uno sconto davvero ottimo, considerando che questo telefono è nuovissimo.

