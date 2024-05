Realme serie 12 ufficialmente disponibile in italia: schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia dei nuovismi Realme 12+ 5G, Realme 12 5G e Realme 12x 5G, tre smartphone che vanno a occupare totalmente la fascia intermedia del mercato, partendo da quella medio-bassa con il 12X e fino ad arrivare a quelle medio-alta con il 12+, portando nelle mani degli utenti un’ampia selezione di device, adatti a tutte le esigenze a tutte le tasche.

Merita sicuramente una menzione a parte l’ormai iconico look che caratterizza i dispositivi a marchio Realme, ispirato agli orologi di design con le fotocamere incastonate nell’elegante quadrante posteriore.

Realme 12X 5G: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Realme 12X 5G ha un display LCD da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz.

Il processore scelto da Realme è un MediaTek Dimensity 6100+ a cui si affiancano 6/8 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Presente anche la funzione Dynamic RAM che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e da un secondo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata a 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Realme UI 5.0.

Il dispositivo ha il certificato di fluidità TÜV SÜD di 48 mesi, a garanzia di prestazioni fluide anche dopo quattro anni di utilizzo. Infine è presente anche la certificazione IP54, che ne attesta la resistenza alla polvere e ai getti d’acqua da tutte le direzioni.

Il Realme 12X 5G è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda cinese in due colorazioni: Feather Green e Glowing Black, il prezzo suggerito è di

Realme 12 5G: scheda tecnica e prezzo

Realme 12 5G ha uno schermo LCD IPS che misura 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore in dotazione è lo stesso MediaTek Dimensity 6100+ con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 2 TB. Presente di nuovo la funzione Dynamic RAM.

Migliora la fotocamera principale che sale a 108 MP e viene affiancata da un secondo sensore per i ritratti da 2 MP. La fotocamera frontale è di nuovo da 8 MP.

Speculari all’altro modello le connessioni con 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione. Il comparto audio comprende due speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria è di nuovo da 5.000 mAh ma migliora la ricarica SuperVOOC via cavo che sale a 45 W. Il sistema operativo è anche stavolta Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0. Infine anche questo modello è certificato IP54.

Il Realme 12 5G è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda cinese nelle colorazioni: Twilight Purple e Woodland Green, il prezzo suggerito è di 299,99 euro mentre su Amazon è in promozione a 279,99 euro.

Realme 12+ 5G: scheda tecnica e prezzo

Il vero top di gamma è il Realme 12+ 5G (in foto) che ha un display AMOLED che misura 6,67 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco a 2.000 nit. Presente anche la certificazione TÜV Rheinland per basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi.

Migliora il processore e, per questo modello, l’azienda cinese ha scelto un MediaTek Dimensity 7050 con 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile. Torna anche stavolta la funzione Dynamic RAM.

Sale di livello anche il comparto fotografico che comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Le opzioni di connettività comprendono con 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, NFC, il jack da 3,5 mm e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente. Il comparto audio è composto anche stavolta da due speaker certificati Hi-Res Audio.

La batteria è anche stavolta da 5.000 mAh ma cresce ancora la ricarica SuperVOOC via cavo che arriva a 67 W. Il sistema operativo è sempre Android 14 con interfaccia Realme UI 5.0. Infine torna anche su questo smartphone c’è la certificazione IP54.

Il Realme 12+ 5G è già disponibile sul sito di Realme nelle colorazioni: Pioneer Green e Navigator Beige, il prezzo suggerito è di

