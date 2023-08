Recensione Ninja Speedi, cosa è e a cosa serve il rapid cooker

Recensione Ninja Speedi

Attualmente sul web si trovano numerosi modelli di multicooker o rapid cooker tra cui scegliere, ma in questo articolo potrai approfondire le loro caratteristiche, le molteplici funzioni che offrono, nonché i relativi vantaggi e svantaggi. Troverai la recensione di uno dei multicooker più completi sul mercato, Rapid Cooker e Friggitrice ad aria Ninja Speedi, insieme ad alcuni consigli utili per sfruttarli al meglio. In questo modo, avrai uno strumento aggiuntivo per scegliere il multicooker più adatto alle tue esigenze.

Per presentare le funzionalità di questa categoria di prodotti abbiamo scelto di provare uno dei migliori oggi presenti sul mercato per il rapporto qualità prezzo, Ninja Speedi.

Cos’è un multicooker e a cosa serve

Un multicooker è un elettrodomestico tutto-in-uno che combina al suo interno differenti modalità di cottura. Si sono diffusi negli ultimi tempi per la loro versatilità e facilità d’uso.

A seconda del modello, permettono di cuocere con scottatura o cottura saltata, friggere ad aria, con vapore, alla griglia, con cottura al forno o lenta e così via.

Ciò che rende i multicooker così “intelligenti” è la loro capacità di gestire automaticamente i tempi di cottura e la temperatura ideale per ogni piatto. Di solito, basta selezionare un programma, aggiungere gli ingredienti e lasciare che il dispositivo si occupi del resto. Con sensori intelligenti e impostazioni predefinite, questi dispositivi si adattano alle esigenze di ogni ricetta, consentendo di ottenere buoni risultati.

Rapid Cooker e Friggitrice ad aria Ninja Speedi, è particolarmente interessante perché combina ben 10 modalità di cottura differenti. Mettendo gli ingredienti all’interno della casseruola di cottura antiaderente, è possibile cuocere pasti pronti anche in 15 minuti.

Di solito, questi dispositivi forniscono anche ricettari ad hoc per trovare idee e perfezionare la preparazione dei pasti e, se sono particolarmente smart, come in questo caso, hanno anche un’app che guida durante le preparazioni, come un aiutante cuoco virtuale.