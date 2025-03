Recensione realme 14 Pro+: sarà difficile trovare di meglio

TOTALE PUNTI 8 realme 14 Pro+: sempre più vicino ai top di gamma Con il realme 14 Pro+ la casa cinese è riuscita nel suo intento, che porta avanti già dalla serie 12: differenziare nettamente i modelli Pro e Pro+ da quelli standard e, soprattutto, distinguerli dai tantissimi concorrenti presenti nella stessa fascia di prezzo. Lo fa con un nuovo processore, che sorprende per prestazioni ed efficienza, con un'ottimo comparto fotografico, migliore di quello di molti top di gamma, e con l'ottima resistenza all'acqua, tanto da raggiungere la certificazione IP69.

PRO Snapdragon 7s Gen 3

Fotocamere

Batteria al SiC

eSIM

Prezzo CONTRO Manca la ricarica wireless

Solo 2 Major Update

Scheda tecnica VOTO: 8 Rispetto al precedente realme 13 Pro+, che era molto simile al realme 12 Pro+, con realme 14 Pro+ assistiamo ad una decisa crescita delle specifiche tecniche, tanto da sfiorare quelle che spesso troviamo su device Android di fascia e prezzo superiori. Per dirne una: c'è anche la compatibilità con le eSIM. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, che sostituisce lo Snapdragon 7s Gen 2 del modello 2024. Si tratta di un SoC completamente nuovo, con architettura diversa e con prestazioni di molto superiori: CPU +20%, GPU +40%, AI +30%, consumi -20%. Ad affiancare il processore di Qualcomm nei calcoli ci sono 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Le prestazioni AI di Snapdragon 7s Gen 3 vengono sfruttate, su realme 14 Pro+, per offrire all'utente diversi strumenti di ultima generazione, come l'AI Ultra Clear Camera 2.0 e l'AI HyperRAW, per migliorare la qualità degli scatti fotografici. Scatti che vengono catturati da 3 sensori fotografici che, per fortuna, sono gli stessi già visti su realme 13 Pro+: un sensore principale da 50 MP (Sony IMX896) con stabilizzazione ottica e autofocus veloce, uno zoom periscopico da 50 MP (Sony IMX882) con ingrandimento 3X ottico, 6X ibrido e 120X digitale e stabilizzazione ottica e una grandangolare da 8 MP con angolo di 112 gradi. A completare il comparto fotografico posteriore c'è un sistema a triplo flash LED, chiamato MagicGlow, che è estremamente interessante, perché può emettere una luce con una temperatura colore compresa tra 2.240 e 6.267 gradi Kelvin. In questo modo, grazie anche agli algoritmi di gestione delle fotocamere, si ottiene un bilanciamento del bianco molto migliore nelle foto con il flash. Cambia, in meglio, il sensore frontale per i selfie: è sempre da 32 MP, ma ha l'autofocus e la stabilizzazione elettronica. Lo schermo è un display leggermente curvo su tutti e quattro i lati, di tipo OLED a 120 Hz, con una luminosità di picco di 1.500 nit, diagonale di 6,83 pollici e una risoluzione molto elevata: 1.272x2.800 pixel (450 pixel per pollice, un valore davvero ottimo). A protezione del display c'è un vetro Corning Gorilla Glass 7i, che da specifiche tecniche può resistere ad una caduta sull'asfalto da un'altezza massima di un metro. Tra le belle novità della scheda tecnica di realme 14 Pro+ ci sono anche il supporto alle eSIM e la nuova batteria al carburo di silicio da 6.000 mAh, con ricarica cablata veloce a 80W (50% in soli 24 minuti). Abbastanza standard, invece, le connessioni disponibili: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, geolocalizzazione satellitare e chip NFC per i pagamenti contactless. Quest'ultimo è in grado di funzionare a 360 gradi, quindi a prescindere da come presentiamo il telefono al POS. Poi c'è una vera chicca per la fascia media: la certificazione IP69, derivante dalla capacità di realme 14 Pro+ di resistere agli schizzi d'acqua a pressione e all'immersione completa fino a 2 metri di profondità, per 48 ore di seguito. E' persino possibile usare le fotocamere sott'acqua, tramite una apposita modalità subacquea. E se l'acqua è fredda, allora il telefono cambia colore grazie al rivestimento termocromico della scocca posteriore. Esiste anche una versione più sobria di realme 14 Pro+, con backcover in pelle vegana di colore grigio scuro.

Prestazioni VOTO: 7.5 Il realme 14 Pro+ è un telefono di fascia media, dotato di un chip di fascia media, lo Snapdragon 7s Gen 3. Non ci possiamo, dunque, aspettare le stesse prestazioni di un top di gamma, magari dotato del nuovissimo Snapdragon 8 Elite (come il realme GT 7 Pro che abbiamo recensito di recente). In fascia media a fare la differenza è l'ottimizzazione del dispositivo, che permette di spremere al massimo l'hardware disponibile. Da questo punto di vista possiamo dire che realme ha fatto un ottimo lavoro, perché il 14 Pro+ non mostra segni di rallentamento nell'uso quotidiano, è reattivo, le app si aprono e si chiudono praticamente all'istante. Volendo, se non si esagera con la risoluzione e i dettagli, si può anche giocare decentemente con questo telefono che, però, non è un gaming phone (e non vuole nemmeno esserlo). In due ambiti, in particolare, la reattività del nuovo midrange di realme stupisce: la fotografia e l'AI. Molti altri telefoni di fascia media dotati di ottime fotocamere, al pari del realme 14 Pro+, sono scarsamente utilizzabili a causa della lentezza nell'apertura dell'app della fotocamera, del troppo tempo che passa tra il tocco del pulsante e lo scatto vero e proprio, o di quello necessario ad aprire la galleria subito dopo aver scattato. Su realme 14 Pro+ questi problemi non ci sono: l'app della fotocamera va liscia come l'olio, lo scatto è praticamente immediato (e infatti non c'è micromosso nelle foto), la galleria si apre senza esitazione. Stesso discorso per l'AI, con funzioni base come il Cerchia e cerca di Google che si attiva all'istante e funzioni avanzate, come la gomma magica per le foto, che ci mettono davvero poco per terminare le operazioni.

Fotocamere VOTO: 8.5 Per moltissimi utenti il vero motivo per scegliere il realme 14 Pro+ sarà il comparto fotografico. Sono tre sensori posteriori di ottima qualità, con capacità a volte sorprendenti e una reattività nello scatto che rende questo telefono un vero e proprio cameraphone di fascia media. Al momento, in questa fascia di prezzo è difficile trovare un comparto fotografico così completo con una principale che non sbaglia un colpo e ha un'ottima modalità notturna e uno zoom periscopico 3X luminoso e ottimo per i ritratti. Per tutte le fotocamere, compresa quella anteriore, stupiscono sia la velocità di scatto, sia la stabilizzazione, sia la luminosità delle foto, sia la resa dei colori (neutra e realistica, se non si applicano effetti). Poi ci sono due plus da non sottovalutare assolutamente: il triplo flash LED con luci di diversa temperatura, che permette di correggere il bilanciamento del bianco in modo automatico, e la modalità subacquea, che insieme all'impermeabilità IP69 apre tutto un mondo di possibilità fino all'anno scorso impensabili, non solo in fascia media, ma persino in fascia alta.

Design ed ergonomia VOTO: 8 Le dimensioni di realme 14 Pro+ sono pari a 163,5x77,3x7,99 millimetri e lo rendono uno dei telefoni più sottili al momento in commercio. Anche il peso è ragionevole, perché si ferma a 194 grammi. Una cosa che stupisce molto, viste le generose dimensioni del modulo fotografico, è il bilanciamento del peso di questo smartphone: la parte superiore (quella con le fotocamere) e quella inferiore hanno un peso praticamente uguale e il telefono, se messo in bilico, non si sbilancia né da una parte né dall'altra. Questo, a lungo andare, nell'uso quotidiano rende meno probabili cadute dello smartphone e permette di usarlo in modo molto comodo. I bordi curvi del display sono eleganti e danno la classica sensazione premium di questo tipo di dettagli, ma non causano falsi tocchi. In generale, in mano il telefono si tiene bene, scivola poco (per niente, in caso di backcover in pelle vegana) ed è molto sottile. La reattività media dell'interfaccia aumenta la sensazione di avere in mano un telefono fatto bene e piacevole da usare. La backcover con colore cangiante, poi, è un'altra chicca che piacerà molto agli utenti più giovani.