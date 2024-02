Lo smartphone ideale a meno di 200 euro

TOTALE PUNTI 6.8 Recensione realme C67 Nella nostra recensione del Realme C67, vi introduciamo a un dispositivo che si posiziona come un vero e proprio "cavallo di battaglia" nel competitivo universo degli smartphone che hanno un prezzo al di sotto dei 200 euro.

PRO Durata della batteria

Rapporto qualità prezzo

Prestazioni discrete CONTRO Non c'è 5G

Non c'è grandangolo

Specifiche tecniche e Design VOTO: 6.5 Il Realme C67 si distingue sul mercato come un dispositivo mobile di grande convenienza, grazie al suo costo competitivo. Questo non significa, tuttavia, che si trascurino aspetti come il design e le caratteristiche tecniche. È importante sottolineare che il modello base, dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, è offerto a un prezzo di 159 euro. Questo fattore è cruciale per comprendere determinate decisioni, inclusa la mancanza di supporto per la rete 5G. Sul fronte del design, il Realme C67 si caratterizza per uno schermo piatto e bordi netti, che ricordano lo stile dell'iPhone. Sul retro, il modulo fotografico evoca un design comune a molti dispositivi del conglomerato tecnologico BBK, di cui Realme fa parte, proveniente dalla Cina. Il corpo del telefono è realizzato in plastica, un'opzione prevedibile per questa gamma di prezzo, ed è dotato di certificazione IP54, garantendo resistenza a spruzzi d'acqua e polvere. Il lettore di impronte digitali è integrato nel tasto di accensione situato sul lato destro del dispositivo, ma merita una menzione speciale la presenza di un jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari. Con un peso di circa 185 grammi e dimensioni di 164,6 × 75,4 × 7,6 mm, il Realme C67 si fa notare anche per gli altoparlanti stereo, una caratteristica non sempre scontata in questa fascia di prezzo. Offre inoltre il supporto NFC per pagamenti senza contatto, mentre la connettività è garantita da Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5, riflettendo una scelta di mantenere standard tecnologici consolidati.

Hardware: processore, memoria, RAM VOTO: 6.5 Per illustrare le caratteristiche tecniche del Realme C67, è fondamentale considerare nuovamente il suo prezzo di partenza di 159 euro. Questo aspetto, inevitabilmente, implica alcuni compromessi, come l'adozione del processore Qualcomm Snapdragon 685. Questa CPU, sebbene molto affidabile e collaudata, risulta leggermente obsoleta e non offre supporto alla rete 5G. Il dispositivo si presenta con una configurazione di memoria rispettabile, disponibile in versioni da 6 o 8 GB di RAM, e con due opzioni di archiviazione interna, da 128 o 256 GB. È inoltre possibile espandere la memoria grazie a uno slot dedicato. Per quanto riguarda le prestazioni grafiche, il Realme C67 è equipaggiato con una GPU Adreno 610.

Display VOTO: 7 La convenienza del Realme C67 si riflette in alcune scelte tecniche, come il suo schermo. Pur non essendo dotato della tecnologia più avanzata, il dispositivo vanta un display IPS LCD che offre una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una luminosità massima di 950 nits. Questi valori, che oggi possono apparire modesti, erano fino a poco tempo fa caratteristici dei dispositivi di punta. Il Realme C67 si presenta con uno schermo di 6,72 pollici e un rapporto schermo-corpo dell'87,8%, risultando in bordi piuttosto ampi. Questo schermo ha una risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e un formato di 20:9, garantendo così una buona ergonomia nell'uso quotidiano. Un'innovazione interessante dello schermo è la cosiddetta "mini capsula 2.0", che funge da omaggio alla dynamic island dell'iPhone, mostrando notifiche e informazioni aggiuntive attraverso una barra orizzontale.

Batteria VOTO: 7.5 Un aspetto indiscutibile del Realme C67 è la sua batteria da 5.000 mAh, che garantisce una durata di utilizzo medio di circa due giorni. Questo è possibile grazie all'efficienza energetica del display e del processore, unita all'assenza della connettività 5G che contribuisce a una minore richiesta di energia. Per quanto riguarda la ricarica, il dispositivo supporta una potenza di 33 Watt, permettendo di raggiungere il 50% della capacità in appena 30 minuti. Per una ricarica completa è necessario poco più di un'ora.

Software VOTO: 7 Il realme C67 opera con una versione di Android che molti utenti troveranno familiare, essendo quasi identica a quella utilizzata da OPPO e OnePlus, benché sotto un differente nome. L'interfaccia utente di realme, realmeUI, presenta similitudini notevoli con queste versioni, distinguendosi per l'assenza di software superfluo o "bloatware" e di "vaporware", evitando così l'inclusione di applicazioni raramente utilizzate. Inoltre, il dispositivo mantiene tutte le funzionalità standard di Android, tra cui gli strumenti per l'editing di foto e video, che risultano essere particolarmente graditi dagli utenti.

Fotocamera VOTO: 6.5 L'assetto fotografico del realme C67 si avvale di una fotocamera principale da 108 megapixel con apertura f/1.8, che offre prestazioni soddisfacenti, supportata da un sensore di profondità da 2 megapixel. Durante i nostri test, abbiamo ottenuto risultati positivi in condizioni di buona illuminazione, ma è bene moderare le aspettative in ambienti poco luminosi. La tecnologia del sensore principale consente di unire i pixel per creare immagini di dimensioni minori, migliorando così la cattura della luce e la qualità degli scatti. Una peculiarità degna di nota è l'introduzione della modalità ritratto con zoom 3X, arricchendo le opzioni creative a disposizione dell'utente. Per quanto riguarda la fotocamera frontale da 8 megapixel, è adeguata per scatti in condizioni di luce ottimale, ma capita che possa presentare una tendenza alla sovraesposizione. Entrambe le fotocamere, anteriore e posteriore, sono in grado di registrare video in full HD. La fotocamera posteriore beneficia della stabilizzazione elettronica, mentre quella anteriore non dispone né di stabilizzazione né di autofocus.