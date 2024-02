Fonte foto: Realme

Realme ha portato sul mercato italiano il suo ultimo smartphone di fascia medio-bassa: il Realme C67. Lo smartphone, che era già stato svelato in Cina nei mesi scorsi, arriva da questa settimana in Italia nella sola variante 4G, proposta però con due combinazioni di RAM e storage, già acquistabili, entrambe a prezzo scontato. Il nuovo modello di Realme punta su un prezzo accessibile e buone specifiche per ritagliarsi uno spazio di rilievo sul mercato.

Realme C67 – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 6/128 GB

Realme C67 – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 8/256 GB

Realme C67: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme C67 è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 685, realizzato con un processo produttivo a 6 nm. Questo chip è dotato di una CPU Octa-Core con quattro core Cortex A73 da 2,8 GHz e quattro core Cortex A53 da 1,9 Ghz. C’è anche la GPU Adreno 610. Il SoC di Qualcomm utilizzato dallo smartphone Realme è destinato a diventare uno dei più diffusi nella fascia bassa del mercato (anche il nuovo Redmi Note 13 utilizza questo chip) esattamente come ha fatto l’anno scorso lo Snapdragon 680 4G.

Realme C67 ha un display IPS LCD da 6,72 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Ad affiancare il chip di Qualcomm ci sono 6 GB di RAM e 128 GB di storage oppure 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per entrambe c’è una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 33 W.

Il comparto fotografico ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108 Megapixel e apertura f/1.75 (la registrazione video, a causa del chip, è limitata a 1080è e 30 fps) e sensore secondario da 2 Megapixel per la profondità di campo.

Tra le specifiche dello smartphone troviamo anche il jack audio da 3,5 mm, il chip NFC per i pagamenti, il sensore di impronte digitali laterale e una porta USB-C. C’è il Wi-Fi 5 oltre al Bluetooth 5.0. Lo smartphone è Dual SIM ed ha anche l’espansione della memoria tramite microSD. Il sistema operativo è Android 14 con Realme UI.

Realme C67: prezzo

Il nuovo Realme C67 è disponibile in Italia con un prezzo di 219,99 euro per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. A disposizione degli utenti c’è anche la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. In questo caso, il prezzo è di 259,99 euro. Entrambe le varianti sono disponibili in offerta lancio, con un prezzo, rispettivamente, di 159 euro e di 194 euro su Amazon.

Realme C67 – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 6/128 GB