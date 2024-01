Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi prepara un nuovo prodotto: sta per arrivare sul mercato il nuovo Xiaomi Pad 7. Il tablet della casa cinese dovrebbe debuttare nel corso delle prossime settimane, a distanza di circa un anno dallo Xiaomi Pad 6. La gamma del nuovo tablet di Xiaomi includerà anche una variante Pro. Il modello base e quello Pro dovrebbero differenziarsi principalmente per il SoC utilizzato.

Xiaomi Pad 7: come sarà

Secondo le informazioni rivelate su Weibo dall’insider Digital Chat Station, Xiaomi si prepara a svelare il nuovo Xiaomi Pad 7 ed il nuovo Xiaomi Pad 7 Pro. Le informazioni sulla scheda tecnica delle due varianti del tablet sono ancora scarse ma il leak è chiaro per quanto riguarda il chip.

Lo Xiaomi Pad 7, infatti, utilizzerà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garantendo un enorme passo in avanti in termini di prestazioni rispetto allo Xiaomi Pad 6 dello scorso anno, dotato del ben meno prestante Snapdragon 870. Aggiornamento ancora più importante, invece, per la linea Pro.

Il nuovo Pad 7 Pro sarà dotato del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, già utilizzato da Xiaomi sui nuovi top di gamma Xiaomi 14. Anche in questo caso si tratta di un deciso passo in avanti rispetto al Pad 6 Pro dello scorso anno, dotato del chip Snapdragon 8+ Gen 1.

Per ulteriori dettagli sulla scheda tecnica dei nuovi tablet sarà necessario attendere le prossime settimane. Il modello Pro potrebbe essere il primo tablet di Xiaomi ad adottare un display OLED (mentre per il modello base dovrebbe esserci un pannello IPS LCD). La diagonale del display dovrebbe essere di circa 11 pollici, per entrambi i modelli.

Possibile anche l’adozione della ricarica rapida da 100 W.I nuovi modelli di Xiaomi saranno dotati di Android 14 e HyperOS.

Xiaomi Pad 7: quando arriva

Il debutto della nuova gamma di tablet di Xiaomi è vicino. Le informazioni apparse online in queste ore, infatti, anticipano un lancio entro la fine del mese di febbraio 2024. Nel giro di un mese, quindi, Xiaomi dovrebbe ufficializzare la nuova gamma Pad 7.

Il lancio, in ogni caso, riguarderà la Cina. Per un debutto europeo, infatti, potrebbe essere necessario attendere ancora qualche mese. In questo caso, bisognerà aspettare la presentazione in Cina per avere qualche dettaglio in più. Xiaomi potrebbe decidere di portare sul mercato globale solo uno dei nuovi modelli della famiglia Pad 7.

Da notare, in ogni caso, che l’aggiornamento del SoC e le novità per la scheda tecnica dovrebbero tradursi in un incremento del prezzo di listino dei tablet di Xiaomi. Soprattutto per lo Xiaomi Pad 7 Pro potrebbe esserci un aumento sensibile rispetto al Pad 6 Pro che, lo scorso anno, arrivò sul mercato cinese con un prezzo di partenza pari, al cambio, a circa 320 euro.